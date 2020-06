OnePlus TV sarà più sottile di OnePlus 8: parla Pete Lau

Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo del brand cinese, grazie all'ufficializzazione del nuovo mid-range in arrivo, il quale dovrebbe debuttare con il nome OP Nord. Eppure il dispositivo non è l'unica novità dell'azienda: il 2 luglio OnePlus presenterà la sue nuove smart TV, stavolta con un prezzo più umano rispetto alla precedente generazione.

OnePlus TV: Pete Lau parla dei nuovi modelli, tra design e user experience

Nel corso di un'intervista, il buon Pete Lau – CEO e co-fondatore della compagnia, forse in procinto di passare ad OPPO – si è sbottonato in merito alle nuove OnePlus TV, snocciolando qualche dettagli in più sui modelli in arrivo. Il dirigente conferma l'attenzione del brand cinese verso il design dei suoi prodotti, rivelando che le prossime smart TV avranno uno spessore ultrasottile, di soli 6.9 mm. In pratica saranno più sottili di OnePlus 8 e 8 Pro, gli ultimi top di gamma dell'azienda (ne vedete un assaggio in copertina).

Ovviamente la parte inferiore del corpo avrà uno spessore maggiore – in modo da ospitare i vari componenti e gli speaker – ma si tratta comunque di un traguardo eccellente per la categoria. Oltre al design, l'altro punto fondamentale per OnePlus è rappresentato dalla user experience intesa a 360°. È lecito immaginare che il CEO si riferisca anche alla parte software, ma in questo contesto punta alla decisione di spostarsi dal segmento premium a quello budget.

Infatti, come anticipato dalla stessa compagnia, il prezzo di partenza della nuove OnePlus TV sarà di meno di 20.000 rupie, circa 235€ al cambio. Tenendo presente che i precedenti Q1 e Q1 Pro partivano da 900€ al cambio, il cambio di rotta è più che evidente.

Pete Lau ha riferito qualcosina anche in merito agli altoparlanti, soluzioni ruotate di 90° in modo da poter montare due soluzioni full-range. In questo modo si hanno bassi più profondi (fino al 50%). Tornando al discorso estetico, i nuovi modelli di smart TV arriveranno con un rapporto superficie/schermo del 95%: secondo il CEO, la TV è un elemento centrale della stanza in cui viene inserito, motivo per cui si è puntato tanto sull'estetica e sul look.

Il retro – similmente alla serie Q1, lo vedete nell'immagine in alto – avrà una trama Carbon Fiber (simil-kevlar). Ovviamente non mancheranno novità anche per quanto riguarda OxygenPlay e l'app OnePlus Connect, sempre al fine di migliorare l'esperienza utente. Insomma, ci aspettano grandi cose per il 2 luglio e siamo davvero curiosi di scoprire tutti i dettagli delle nuove OnePlus TV, specialmente… per quanto riguarda il prezzo!

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu