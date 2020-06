Da quando OnePlus è entrata nel mercato delle smart TV, l'attenzione degli appassionati del settore e della tecnologia in generale si è catalizzata proprio sulle Q1 e Q1 Pro. Ma essendo due prodotti di fascia premium, gli utenti hanno considerato non molto accessibili le due soluzioni, quindi l'azienda è “corsa ai ripari” pianificando il lancio di nuovi modelli più economici e dedicati ad ogni fascia di prezzo. Ma se fino a poche ore fa credevamo fossero solo due le OnePlus TV low budget, l'azienda ha rivelato che saranno addirittura tre le varianti, di cui è stato svelato anche il prezzo.

OnePlus TV: ecco il prezzo delle tre varianti da 32″, 43″ e 55″

La nuova variante di OnePlus TV che si aggiunge alle già rivelate versioni da 32″ e 43″, avrà un pannello più ampio da 55″, simile a quello della già uscita Q1, e la risoluzione sarà presumibilmente da 2160p (4K). Le altre due smart TV invece dovrebbero avere una risoluzione HD Ready e Full HD (o anch'essa 4K). Ma la qualità non sarà di certo bassa, in quanto l'azienda cinese introdurrà importanti tecnologie di visione per questi modelli, rendendoli degli ottimi prodotti con rapporto qualità/prezzo.

Parlando proprio del prezzo, il brand di Pete Lau e Carl Pei ha rivelato le cifre che saranno necessarie per accaparrarsi le nuove OnePlus TV in versione economica, o quanto meno in India, dato che i prezzi sono in realtà in rupie: infatti, viene confermato il range 10.999/19.999 rupie (circa 235€) per quella da 32″, mentre per quella da 43″ il prezzo non sarà più alto delle 29.999 rupie (più o meno 355€). Infine, per il nuovo modello rivelato da 55″, il prezzo non dovrebbe essere più alto delle 49.999 rupie (corrispondenti a 590€). Inoltre, sarebbe già possibile fare il pre-ordine per gli utenti del paese alle rive del Gange.

Non ci resta quindi che attendere il fatidico 2 luglio 2020 per poter conoscere definitivamente tutti i dettagli delle nuove TV OnePlus, nella speranza che arrivino anche in Occidente mantenendo queste fasce di prezzo.

