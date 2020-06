OnePlus sta iniziando a capire cosa vuole fare da grande e lo fa allineandosi alle idee dei vari competitor. Il brand fondato con tanta positività da Pete Lau e Carl Pei (qui potete approfondire il background che c'è dietro), ha capito di non poter essere più solo un produttore di “flagship killer” e quindi ha iniziato a ragionare su qualcosa di molto più ampio e probabilmente più remunerativo: un ecosistema completo.

OnePlus vuole un ecosistema premium e accessibile allo stesso tempo

Ma come dev'essere ampliato l'ecosistema di OnePlus per far breccia nei suoi fan attuali ed anche quelli della prima ora? Il brand ha capito che si necessita di qualcosa che li porti a continuare a fidarsi della dottrina “Never Settle“. E questo è effettivamente ciò a cui punta OnePlus per differenziarsi, cioè rimettersi in una posizione che le permetta di avere nel suo catalogo prodotti premium, ma anche accessibili.

Come? Ce lo spiega il Vicepresidente e Chief Strategy Officer di OnePlus India Navnit Nakra, che in un'intervista a TechPP ha spiegato quale sarà la direzione che prenderà l'azienda per proseguire in questo ampliamento di ecosistema: “La strategia è strutturata in due parti: una che guarda agli utenti che cercano qualità senza pensare al prezzo ed una che riesca ad accontentare gli utenti più interessati ad un ecosistema completo che vada oltre la semplice esperienza smartphone“.

In queste parole si riflettono perfettamente gli ultimi prodotti in programma dell'azienda, come le TV a prezzi molto più accessibili delle OnePlus TV Q1 e Q1 Pro, un possibile smartwatch proprietario e soprattutto OnePlus Z o Nord. Tutto questo si colloca nei prodotti attuali come le sopracitate TV, i OnePlus 8 e le cuffie wireless.

Non ci resta quindi che attendere l'evolversi di questa strategia, per capire se potremo affidarci ad un ecosistema pienamente soddisfacente o se troveremo sempre che manchi qualcosa. Voi cosa ne pensate delle mire del brand cinese? Pensate che riuscirà ad imporsi come Xiaomi, quindi come life-style completo a 360° gradi?

