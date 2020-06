OnePlus vuole costruire stazioni di ricarica rapida nel mondo

Ogni volta che un nuovo aggiornamento esce in casa OnePlus, c'è chi si fionda ad analizzare per scovare eventuali sorprese. E dato che da poco è stata rilasciata la Beta di Android 11, la curiosità nello scoprire cosa c'è di nuovo è ancora più alta. Analizzando il suo contenuto è stato scoperto, per esempio, che OnePlus 8T dovrebbe supportare la Super Warp Charge e che ci sarà una nuova colorazione. Ma anche il nome OnePlus Pods, il quale dovrebbe indicare le prossime cuffie TWS. Ma le novità non finiscono qua: secondo le analisi eseguite sui codici software, OnePlus vorrebbe introdurre la possibilità di trovare stazioni di ricarica.

State cercando una stazione di ricarica? Il vostro smartphone OnePlus vi dirà dove andare

Uno dei membri della community XDA ha scoperto le seguenti stringhe all'interno di Android 11 Beta per OnePlus 8:

<string name = "op_charging_Station_mute_notifications" > Mute Notifications </string> <string name = "op_charging_station" > Charging Stations </string> <string name = "op_charging_station_no_station" > No charging stations nearby </string> <string name = "op_charging_station_summary" > Notify when there is a charging station nearby </string> <string name = "op_charging_stations" > Charging stations </string> <string name = "op_charging_stations_off_description" > To find the charging stations, location permission is required to detect BLE beacons. Please provide access to location to start using this feature. </string> <string name = "op_charging_stations_off_header" > To find the charging stations,location permission is required to detect BLE beacons. Please provide access to location to start using this feature. </string> <string name = "op_find_charging_stations" > Find Stations </string>

C'è anche un asset grafico che si ricollega al tutto:

La descrizione correlata ci fa capire di cosa si tratta e come funzionerà questa feature. OnePlus starebbe lavorando alla costruzione di una rete composta da più stazioni di ricarica con cui ricaricare rapidamente il proprio smartphone. Per quanto da noi possano essere poco diffuse, rappresentano un'infrastruttura che nel futuro potrebbe rivelarsi quasi indispensabile per la nostra quotidianità.

Le batterie non stanno progredendo nella loro tecnologia di durata, mentre le ricariche stanno diventando sempre più rapide. Uno dei difetti delle stazioni di ricarica è che spesso sono molto lente e per avere un aumento consistente della carica bisogna sostare nei loro pressi per diversi minuti. Ma grazie alle ultime evoluzioni nella ricarica rapida le tempistiche potrebbe sensibilmente diminuire. Basti pensare alla Super VOOC 2 di OPPO, in grado di portare dallo 0% al 100% la batteria in poco più di 30 minuti. Senza contare che anche le tecnologie wireless stanno rapidamente progredendo.

Dato che OnePlus eredita le novità hardware da OPPO, ciò potrebbe essere sfruttato proprio per le stazioni di ricarica. Dotate di Bluetooth Low-Energy, sarebbero in grado di comunicare con gli smartphone OnePlus. L'utente riceverebbe una notifica (tramite un'app dedicata) quando nelle loro vicinanze, in modo da poterne usufruire all'evenienza.

Quando la vedremo attuata?

Quando sarà lanciata questa feature? Considerata la portata di una novità del genere, OnePlus dovrà agire in anticipo per piazzare le stazioni in giro per il territorio interessato. Ma visto che OnePlus 8T potrebbe ereditare la ricarica a 65W di OPPO, potrebbe volerci solo qualche mese.

Questo non significa, però, che le stazioni saranno presenti ovunque, anzi. È altamente probabile che i lavori dell'azienda si concentrino esclusivamente nei paesi dove ha più business, India e Nord Europa in primis. Sarà interessante vedere se queste saranno utilizzabili anche da utenti non OnePlus (per quanto con tempistiche più dilatate).

