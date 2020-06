OnePlus Pods: nome e features svelate per le nuove cuffie TWS

A quanto pare il lancio di OnePlus Nord non lo vedrà da solo, dato che dovrebbe essere accompagnato dalle OnePlus Pods. Il nome potrebbe suonarvi nuovo, ma in realtà ne abbiamo già parlato sotto “mentite spoglie”. Quando si parla di nomi c'è sempre una certa confusione, specialmente quando si tratta di nuovi prodotti per i quali non c'è uno storico da poter seguire. Il produttore lancerà un nuovo modello di cuffie TWS, il primo dopo modelli come Bullets Wireless, Bluetooth ma comunque dotati di cavo.

OnePlus Buds? No, si chiameranno OnePlus Pods, le nuove cuffie TWS

Si pensava che si sarebbero potute chiamare OnePlus Buds, dopo il leak da parte dell'insider Max J. Tuttavia, un'analisi dell'ultimo software di OnePlus rivelerebbe un'altra realtà, svelando l'esistenza del monicker OnePlus Pods.

La scoperta è stata fatta da XDA, avendo sviscerato la ROM con Android 11 Beta appena rilasciata per la serie OnePlus 8. Scarrellando la lista di codici presenti nell'app Impostazioni della ROM in questione, ha trovato questa stringa:

<string name = "oneplus_tws_pods_funtion" > Headset function </string>

La dicitura “OnePlus TWS Pods” non lascerebbe spazio a dubbi: questo sarebbe il nome delle prossime cuffie OnePlus. Ulteriori indagini hanno trovate altri riferimenti, come il pacchetto software “com.oneplus.twspods” e la dicitura “OnePlusPodDevice“. Nelle stringhe relative al Bluetooth si nasconde anche la funzione che permette di sapere la carica residua dei due auricolari separati. Questa è una feature tipica proprio delle cuffie TWS, essendo scollegate fra loro.

Ci sarà anche la funzione di doppio tap per mettere Play/Pausa o passare alla traccia successiva, così come l'opzione “Trova le mie cuffie“. Inoltre, è presente anche la dicitura “oppoPodsService“: che ci sia un legame fra le OnePlus Pods e cuffie come OPPO Enco Free, Enco W31 o Enco W51?

