OnePlus: Pete Lau potrebbe passare ad OPPO

Quando si parla di OnePlus spesso ci si trova di fronte a due figure di spicco della compagnia cinese, noti agli appassionati del brand. Stiamo parlando di Carl Pei e Pete Lau, personaggi imprescindibili quando si parla di OP. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina – e riportare dal leaker IceUniverse – sembra che Pete Lau (CEO e co-fondatore) potrebbe passare ad OPPO, per fortuna senza conseguenze per l'azienda che ha contribuito a realizzare.

Pete Lau – CEO di OnePlus – potrebbe tornare a OPPO secondo un report

Ovviamente è bene specificare che non si tratterà di un “tradimento”. Pete Lau ha cominciato la sua carriera proprio lavorando in OPPO; il rapporto è durato oltre un decennio (arrivando a diventare addirittura Vice Presidente), fino alla fondazione di OnePlus da parte dell'attuale CEO. Viste certe dinamiche interne – si pensi al gruppo Oplus e alla realtà di BBK – non stupisce più di tanto che possa esserci un rapporto tra i due brand e sopratutto non ci sarà alcun conflitto d'interesse.

Infatti, secondo le voci di corridoio, Pete Lau tornerà ad OPPO in veste di responsabile ma continuerà a guidare OnePlus, per la gioia degli appassionati dell'azienda. Come al solito specifichiamo ancora una volta che questa è solo un'indiscrezione e che al momento non vi è alcuna conferma ufficiale.

Per quanto riguarda OP, il mese di luglio di avvicina e con esso il lancio del suo primo mid-range da un bel po' di tempo a questa parte. OnePlus Z (o Nord, secondo altre voci) potrebbe arrivare ad un prezzo assurdo ed avere dalla sua una serie di specifiche particolarmente allettanti.

