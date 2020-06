OnePlus rivela le future novità della OxygenOS

Come ogni mese, anche quello di giugno ha visto il FAQ OnePlus per illustrare i piani in programma per la OxygenOS. In precedenza abbiamo scoperto che il team software sfornerà meno ROM Beta, concentrandosi maggiormente su quelle stabili. Per questo c'è curiosità per scoprire quali saranno le novità che caratterizzeranno la UI proprietaria nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE:

OnePlus: avvistate le prime stazioni di ricarica rapida

I piani futuri della OxygenOS sono stati rivelati dal team OnePlus

Il team OnePlus ci fa sapere che il toggle per abilitare/disabilitare il Tema Scuro è passato al vaglio e sarà rilasciato nel prossimo aggiornamento della OxygenOS. Nell'attesa di poter saggiare l'Always-On Display, in arrivo nei prossimi mesi, nell'Ambient Display sono stati aggiunti 9 nuovi stili per l'orologio, integrati nell'ultima Open Beta per le serie OnePlus 7 e 7T. Anche la funzione Game Space ha visto l'introduzione di nuove features, ovvero statistiche e Instant Game.

Parlando di gestures, viene fatto sapere che OnePlus 5T riceverà lo swipe dal basso per tornare in dietro. La modifica è attualmente in sviluppo e verrà rilasciata per metà luglio nella OxygenOS. Inoltre, se avete uno fra OnePlus 5 o 5T, adesso potete aggiornare il launcher alla versione 4.3, dopo un bug iniziale che ne impediva l'update.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu