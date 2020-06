OnePlus pensa ad una nuova app tutto in uno

Mentre la compagnia cinese è impegnata nel debutto del suo medio di gamma 5G (presumibilmente in arrivo il 10 luglio) e della nuova smart TV dal prezzo abbordabile, sembra che ci siamo anche altre novità in pentola. OnePlus ha annunciato di essere al lavoro su un'app nuova di zecca, una soluzione tutto in uno che abbracci ogni campo del suo ecosistema.

OnePlus lancia un sondaggio dedicato ad una nuova app “tutto in uno”

Tramite un post ufficiale, OnePlus ha annunciato di essere al lavoro su una nuova applicazione per smartphone (definita “di prossima generazione”). Questa avrà l'arduo compito di offrire un'esperienza completa a tutto tondo e integrerà al suo interno tutti i servizi attualmente esistenti per l'ecosistema del brand. Allo stato attuale questi servizi sono separati tra loro: c'è lo shop online per acquistare i nuovi modelli, l'app Community per i forum e gli appassionati, OnePlus Care per il supporto post-vendita (USA e India) e Red Cable Club, un portale con offerte esclusive dedicate agli utenti indiani.

La nuova app di OnePlus sarà “tutto in uno”, ossia concentrerà al suo interno quanto elencato poco sopra. Ovviamente non vi è ancora una conferma assoluta, ma è chiaro che la compagnia cinese si stia muovendo verso questo accentramento. Inoltre sembra che l'applicazione conterrà anche giochi, iniziative, contest fotografici e molto altro. L'unico inghippo riguarda la localizzazione: non è detto che questa novità sia in arrivo anche da noi ed è probabile che si tratterà di un “servizio” per il mercato indiano.

Al momento il tutto arriva sotto forma di sondaggio – vi ricorda qualcosa? – ed è chiaro che l'azienda è a caccia di feedback e indicazioni da parte del suo pubblico. Per quanto riguarda il rilascio di questa novità, per ora non ci sono conferme in merito alle tempistiche, tuttavia il debutto del futuro OP8T potrebbe essere l'occasione giusta.

