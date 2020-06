OnePlus Nord (Z) avrà una doppia fotocamera anteriore

Nelle ultime settimane, OnePlus ha messo il piede sull'acceleratore per quanto riguarda le notizie in merito al suo prossimo medio gamma Nord (o Z, non sappiamo ancora quale tra le due). Dopo aver addirittura girato un mini documentario in merito ed aver creato una pagina Instagram dove i leak se li farà quasi da sola, vengono fuori da alcuni insider voci sul fatto che OnePlus Nord monterà un doppio sensore per la fotocamera anteriore, una novità per il brand.

OnePlus Nord: la doppia fotocamera anteriore sarà da 32 + 8 MP

La notizia della doppia fotocamera anteriore per OnePlus Nord arriva da fonti affidabili, aggiungendo che sarà una soluzione punch-hole da 32+8 MP, somigliando molto a quella presente su Huawei P40. Il sensore da 8 MP inoltre, dovrebbe svolgere funzione grandangolare. Questo, per l'azienda, è sicuramente un debutto, dato che su nessun telefono uscito fino ad ora è presente una doppia fotocamera anteriore (ed infatti anche i primi render sembravano indicare un sensore singolo), nemmeno sugli attuali OnePlus 8 ed 8 Pro.

Del resto però, la stessa compagnia di Pete Lau e Carl Pei parla espressamente di un “Nuovo Inizio“, quindi è preventivabile il fatto che questo nuovo smartphone possa stravolgere tante cose fino ad ora conosciute in merito al modus operandi di OnePlus. Non ci resta quindi che attendere nuovi spunti dal brand stesso, dato che pare tenerci particolarmente ad essere leaker di se stesso. “Max Weinbach good, Evan Blass better… OnePlus best!”

