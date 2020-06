OnePlus Nord appare in un video leaked, ma è una bufala

Se tutto va come previsto, il mese di luglio sarà il periodo d'arrivo per OnePlus Nord, assieme alle nuove cuffie TWS Pods. Abbiamo una data di lancio ufficiosa, riportata dai media occidentali, pertanto abbastanza affidabile. Inoltre, molte delle sue presunte caratteristiche tecniche sono state rivelate in rete, anche se il pericolo fake è sempre dietro l'angolo. Sì, perché i rumors dello smartphone si stanno rivelando fra i più “taroccati” dell'ultimo periodo. Dato l'hype che gravita attorno ad esso, si sa che in molti potrebbero abboccare e proprio per questo c'è chi si diverte a fare queste burle.

Il video su YouTube con OnePlus Nord sarebbe soltanto un fake

Questo che vedete in foto sarebbe uno screenshot catturato in un video in cui apparirebbe proprio OnePlus Nord. Fatto sta che il video è sparito e non sembrano esserci ricaricamenti, pertanto questa è l'unica testimonianza che abbiamo di esso. Le sembianze sono quelle che ci aspettiamo dallo smartphone, sulla base dei render fatti trapelare ormai mesi fa da parte di OnLeaks. La fotocamera posteriore è la stessa delle immagini in questione e sulla parte bassa vediamo il nuovo logo OnePlus.

Nonostante ciò, l'immagine non sarebbe veritiera.. A smentire per l'ennesima volta la bufala è nuovamente Max J, leaker che sembra piuttosto informato su OnePlus Nord. Già in precedenza aveva smentito una presunta immagine: a questo punto aspettiamo che sia lui a fornirci un'immagine più attendibile.

