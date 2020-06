Poche ore fa la compagnia cinese ha svelato ufficialmente il nome del suo primo mid-range: OnePlus Nord. Precisamente si tratta del nome della nuova serie e non sappiamo ancora se sarà aggiunto altro (magari una sigla). Comunque siamo ormai vicinissimi al debutto e la prova più lampante è la pubblicazione del primo episodio dedicato al dispositivo, il quale ne svela il design.

OnePlus Nord: il design svelato dal documentario ufficiale

Display e caratteristiche

Durante il documentario pubblicato su Instagram – lo trovate in basso – sono spuntate delle scene in cui viene mostrato uno smartphone inedito del brand cinese. Ovviamente si tratta di OnePlus Nord, dispositivo in arrivo nel corso delle prossime settimane; resta da vedere se questo sarà il design definitivo oppure se si tratta solo di un'unità prototipale e saranno apportati cambiamenti alla versione commerciale.

Frontalmente è visibile un ampio pannello dotato di un doppio foro nell'angolo in alto a destra. Le forme generali sono abbastanza aggraziate, con bordi arrotondati. Basandoci sul sondaggio pubblicato dalla stessa azienda, dovrebbe trattarsi di un display Super AMOLED da 6.55″ con refresh rate a 90 Hz e un sensore ID integrato. Per quanto riguarda il foro, questo ospiterà una Dual Camera da 32 + 8 MP, secondo alcune indiscrezioni precedenti.

1 di 2

Le immagini in alto mostrano invece il retro dello smartphone, caratterizzato dal logo del brand al centro della scocca. In alto a destra sono visibili i tre fori del modulo fotografico, mentre la colorazione della cover risulta decisamente atipica per l'azienda.

Hardware

Gran parte delle specifiche che “conosciamo” derivano dal già citato sondaggio indetto dal brand. Ovviamente potrebbero subire variazioni, quindi è bene prendere il tutto come un'indiscrezione. OnePlus Nord sarà mosso dallo Snapdragon 765G di Qualcomm, soluzione octa-core fino a 2.4 GHz, con una GPU Adreno 620 e il modem 5G X52. Lato memorie dovremmo avere almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage ma non sappiamo se si tratterà dell'unico taglio disponibile.

L'autonomia si affida ad una batteria da 4.300 mAh con il supporto alla ricarica Warp Charge 30, da 30W. Al momento non si conoscono le dimensioni dello smartphone.

Fotocamera

Come si evince dal fermo immagine in alto, OnePlus Nord avrà dalla sua una tripla fotocamera. Non è chiaro se questa sarà la configurazione finale oppure se si tratta ancora di un work in progress. Comunque si vocifera di un sensore principale da 64 MP, accompagnato da un grandangolo da 16 MP ed un obiettivo macro da 2 MP.

Ovviamente ci aspettiamo tutta una serie di feature legate all'AI (come il riconoscimento delle scene) e la presenza della modalità Nightscape per gli scatti notturni.

OnePlus Nord – Prezzo e disponibilità

Nel documentario pubblicato su Instagram, Carl Pei sostiene che il nuovo modello sarà il primo smartphone del brand dopo tre anni a costare meno di 500$. Volendo prendere per buono quanto affermato dal dirigente, potremmo ipotizzare che OnePlus Nord avrà un prezzo di 499€. In merito alla data di uscita, mancano ancora dettagli ma l'azienda ha già confermato il debutto durante il mese di luglio.

Specifichiamo che si tratta solo di un'ipotesi e non appena ne sapremo di più (o ci saranno leak al riguardo) provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità del caso. Infine vi ricordiamo che dal 1° luglio sarà possibile preordinare il dispositivo: qui trovate tutti i dettagli.

