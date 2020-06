OnePlus Nord sarà il nome di OnePlus Z: confermato per errore

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da una caterva di novità in merito a OnePlus Z, il primo mid-range della casa cinese. Il lancio sarebbe fissato per il 10 luglio (data ancora in cerca di conferma), mentre parte delle specifiche è stata svelata addirittura da un sondaggio lanciato dalla stessa compagnia. Ormai manca solo l'ufficialità, addirittura con Pete Lau che ha specificato le intenzioni del brand dietro la scelta di dedicarsi anche ad altre fasce di prezzo oltre quella top. A tutto ciò va ad aggiungersi anche il futuro della gamma premium, pronta ad accogliere il futuro 8T, in arrivo dopo l'estate. Ed ora spunta l'ennesima indiscrezione sul medio di gamma del brand, forse in arrivo con il nome di… OnePlus Nord!

Aggiornamento 24/06: OnePlus potrebbe aver confermato per “errore” che si chiamerà effettivamente OnePlus Nord. Trovate le prove a fine articolo.

OnePlus Z il primo (mid-range) di una nuova serie: arriva la famiglia OnePlus Nord

La notizia arriva dal leaker Max J., personaggio solitamente affidabile ed uno dei più attivi in questo periodo (proprio in relazione al mid-range OnePlus Z). Secondo quanto riportato, il dispositivo potrebbe arrivare sul mercato con un nome differente – N _ _ _ – e il primo candidato papabile che viene in mente non può che essere OnePlus Nord. Ovviamente all'interno dei commenti al tweet non mancano soluzioni fantasiose ed “interessanti” (come Nike, Noob, Nerd e tanti altri), ma appare quanto mai plausibile che Nord sia la parola esatta.

Il motivo è presto detto: ad aprile la compagnia ha depositato il marchio Nord in India e nell'UE, valido per prodotti tecnologici come cuffie, smartwatch, TV e smartphone. Inoltre lo stesso Pete Lau ha riferito che la nuova soluzione – per ora – non sarà dedicata al mercato nazionale, quindi il fatto che il marchio registrato sia spuntato in relazione a India e UE rende ancora più credibile OnePlus Nord.

Ovviamente – come al solito – l'ultima parola spetta alla casa cinese, sia per quanto riguarda il nome dello smartphone che tutti i dettagli annessi. Comunque, volendo prendere il nuovo leak per buono… cosa ne pensate di questo presunto nome ufficiale? Fatecelo sapere nei commenti!

Conferma “ufficiale” | Aggiornamento 24/06

Se ci fossero dubbi, OnePlus Nord sarebbe l'effettivo nome di OnePlus Z aka OnePlus 8 Lite. Prima era soltanto un rumor, ma adesso una foto postata (e poi rimossa) da OnePlus su Instagram lo confermerebbe.

Il cartoncino farebbe supporre che quella sia una delle prime 100 unità, recitando così: “Il tuo supporto anticipato per OnePlus Nord significa molto.confermato il periodo d'uscita“. Insomma, non manca molto all'evento di lancio tanto atteso, con OnePlus che ne ha .

