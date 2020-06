Sappiamo ormai per certo che il prossimo autunno vedrà l'arrivo ufficiale della serie OnePlus 8T. Questa notizia, però, non accontenterà tutti coloro che vorrebbero da OnePlus un prodotto più economico. Divenuto celebre come l'alternativa meno costosa ai brand più blasonati, ad oggi il brand di Pete Lau ha voluto alzare l'asticella delle specifiche e anche del prezzo. Ma anche l'azienda è cosciente di questo cambiamento di target e ha affermato di voler rimediare, allargando l'ecosistema a prodotti meno costosi. Ciò sarà possibile con OnePlus Nord, quello che prima conoscevamo come OnePlus 8 Lite. In realtà non sappiamo ancora quale sarà il nome effettivo: quello che invece sappiamo è la presunta scheda tecnica.

Aggiornamento 16/06: arrivano novità per il comparto fotografico del mid-range. Trovate tutti i dettagli a fine articolo

Aggiornamento 08/06: dopo tutti i leaks di questi giorni, mancava soltanto la data ufficiale. La trovate a fine articolo.

OnePlus Nord di nuovo protagonista dei rumors, fra specifiche e data

Premettiamo che il leak di cui vi parliamo oggi arriva da una fonte poco conosciuta, pertanto l'attendibilità non è sicura al 100%. Ma i rumors trattati sono comunque in linea con quanto trapelato in precedenza, pertanto un fondo di verità non è da escludere. Detto questo, cosa ci viene svelato? Che OnePlus Nord avrà uno schermo Super AMOLED di fattura Samsung da 6,5″: non viene specificato, ma sicuramente sarà Full HD+. Ancora nessuna notizia riguardante il refresh rate: che il modello Lite sia soltanto a 60 Hz?

Quasi sicuramente OnePlus Nord si baserà sullo Snapdragon 765, soluzione non flagship ma comunque di alto profilo affiancata da 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 2.1. Il SoC a 7 nm include una CPU octa-core Kryo 475 fino a 2,4 GHz ed una GPU Adreno 620. Senza contare il modem 5G che dà accesso alle reti di nuova generazione. Viene specificato, poi, che ad alimentare il tutto ci sarà una batteria da 4.000 mAh con ricarica Warp Charge 30 a 30W.

Altro elemento importante di uno smartphone è la fotocamera. Nel caso di OnePlus Nord è menzionata una tripla cam da 48+12+13 MP, completa di grandangolare, teleobiettivo e autofocus ibrido (laser+PDAF). La selfie camera, inserita al centro dello schermo forato, sarebbe un sensore da 16 MP. Il leak si conclude con le colorazioni: Black, Blue, White ed una ad edizione limitata (non ben specificata). Sempre secondo il leaker, OnePlus Nord verrebbe presentato il 14 luglio.

Ecco quando sarà presentato | Aggiornamento 08/06

Quando i media occidentali si espongono con le proprie fonti sui dispositivi asiatici, quasi sempre ci azzeccano sempre. Ecco perché ci sentiamo di dire che la data di lancio svelata da Android Central è piuttosto attendibile. OnePlus Nord non arriverà il 14 luglio, bensì prima, ovvero il 10 luglio.

Per quanto riguarda le specifiche, quelle menzionate in questo articolo non sarebbero invece da prendere totalmente per vero, secondo il leaker Max J. Molto probabilmente questo sondaggio ufficioso potrebbe aver rivelato tutto quello che c'è da sapere in merito alla scheda tecnica.

Novità sul comparto fotografico | Aggiornamento 16/06

Nonostante il video fake spuntato in rete alcune ore fa, le indiscrezioni in merito a OnePlus Nord non accennano a diminuire. L'ultima novità arriva da Max J e riguarda il comparto fotografico del medio di gamma. Nel corso delle settimane si è dibattuto in merito al numero di sensori presenti a bordo, inizialmente due, poi passati a tre (con un modulo principale da 48 MP, grandangolo e teleobiettivo).

Ebbene, secondo il noto leaker – appassionato del brand cinese – il prossimo modello avrà dalla sua una Quad Camera. Purtroppo non ci svela nulla sulle specifiche precise, restando sul vago (come si vede anche da tweet in alto).

Come al solito restiamo in attesa di una conferma da parte dell'azienda. Il lancio del dispositivo sarebbe previsto il 10 luglio, quindi mancherebbe meno di un mese al debutto: a quanto dei dettagli ufficiali da parte di OnePlus?

