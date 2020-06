Tramite un comunicato ufficiale l'azienda cinese ha finalmente confermato il nome del suo nuovo medio di gamma, dispositivo che porterà il brand alla conquista di altre fette di mercato oltre a quella premium. Diamo il benvenuto a OnePlus Nord!

OnePlus Nord: sarà questo il nome del mid-range della compagnia cinese

Dopo oltre sei anni focalizzati sulla creazione di flagship, finalmente OnePlus svela la sua nuova linea di prodotti, stavolta entrando di prepotenza nella fascia media. OnePlus Nord sarà la prima linea di smartphone del brand realizzata per rendere l'esperienza premium di OnePlus accessibile a più utenti. Il serie segue la strategia commerciale dell'azienda, con l'introduzione di nuovi prodotti a segmenti di prezzo più accessibili. Com'è facile intuire conoscendo la compagnia cinese, la nuova gamma risponde anche al feedback della Community, che ha espresso un forte desiderio per uno smartphone più accessibile, che incorpori i medesimi standard di prodotto ed esperienza utente dei flagship di OnePlus.

Pete Lau, fondatore e CEO di OP, ha dichiarato: “Il lancio della linea di prodotti OnePlus Nord segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per OnePlus. Lo spirito ‘Never Settle' è incentrato sul condividere la migliore tecnologia e i migliori prodotti con il mondo, ma si tratta anche di sfidare noi stessi e di andare oltre la nostra zona di comfort. Siamo immensamente orgogliosi dei nostri flagship e continueremo a crearne per i nostri utenti. Ora siamo entusiasti di condividere l'esperienza OnePlus con un numero ancora maggiore di utenti in tutto il mondo attraverso questa nuova linea di prodotti”.

Il primo dispositivo della linea OnePlus Nord sarà disponibile in Europa e in India, come anticipato anche in una precedente intervista. Un numero selezionato di utenti in Nord America avrà la possibilità di sperimentare il nuovo device attraverso un programma beta limitato, dopo il lancio. Per restare aggiornato su tutte le novità in merito al medio di gamma del brand potete dare un'occhiata all'account Instagram ufficiale e al sito dedicato.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu