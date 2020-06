OnePlus: come riavere la modalità Tasca nella OxygenOS

Fra tutte le interfacce Android presenti nel mercato, la OxygenOS è una delle più apprezzate, se non la più acclamata. Nonostante sia di provenienza asiatica, ha un gusto molto occidentale, vicino ad Android stock ma con varie personalizzazioni assenti nell'AOSP. Una di queste è la modalità Tasca (o anche Pocket Mode), con cui evitare tocchi accidentali quando ci portiamo con noi lo smartphone. Tuttavia, in alcune ultime versioni della OxygenOS è stranamente scomparsa, come nel caso di OnePlus 7 e 7 Pro. Per questo vi vogliamo illustrare una procedura utile per farla ritornare.

Ecco come ripristinare la modalità Tasca assente nella OxygenOS di OnePlus

Andando nel menu “Utilities“, il toggle per abilitare e disabilitare la modalità Tasca non è più presente, per quanto l'algoritmo sia comunque presente. Fortunatamente il metodo per far tornare la modalità Tasca è molto semplice, essendo sempre presente all'interno della OxygenOS di OnePlus. L'unico “imprevisto” è che è obbligatorio avere i permessi di root, in quanto è necessario modificare un file di sistema.

Per l'esattezza, basta aggiungere le seguenti righe di testo alla fine del file “system/etc/feature_list“:

, { "featureName" : "OP_FEATURE_ENABLE_POCKETMODE_SWITCH" }

Dopo aver salvato dovrete riavviare lo smartphone. A questo punto dovreste veder ricomparire l'opzione (disabilitata di default) della modalità Tasca nel succitato menu.

