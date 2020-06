OnePlus Lite Z Thing: l’azienda apre il profilo ufficiale di Instagram

Nemmeno il tempo di digerire le prime novità ufficiali in merito al futuro del brand che ecco spuntare l'ennesima novità per OnePlus. Da pochissimo Pete Lau ha confermato l'arrivo di una nuova serie di smartphone: stavolta si tratterà di uno o più dispositivi di fascia media, ad un prezzo più economico. A dichiararlo è lo stesso CEO tramite un lungo post sul forum ufficiale (qui trovate tutti i dettagli), senza alcun riferimento al possibile nome del device. OnePlus Z o Nord? Forse nessuno dei due, bensì… OnePlus Lite Z Thing!

OnePlus Lite Z Thing: spunta il profilo Instagram

In queste ore tanti appassionati del brand stanno ricevendo una misteriosa email titolata The next OnePlus chapter begins with this email. Aprendo il messaggio – no, non si tratta di spam – è possibile cliccare un pulsante ed essere reindirizzati ad un nuovo profilo ufficiale di Instagram (lo trovate qui). Qui è riportato il nome OnePlus Lite Z Thing e ovviamente non può non venire in mente il chiacchieratissimo mid-range del brand. Quest'ultimo dovrebbe debuttare a luglio (secondo varie indiscrezioni) ed è abbastanza ovvio che le acque comincino a muoversi già da ora.

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORD. — Roland Quandt (@rquandt) June 23, 2020

Sarà davvero questo il nome del nuovo smartphone della compagnia di Pete Lau e Carl Pei? Che ne pensate? Che sia un tantino lungo? Il tweet di Roland Quandt (che vedete in alto) mette qualche dubbio in merito al nome: il noto leaker ci sta anticipando qualcosa… oppure preferisce di gran lunga OnePlus Nord?

