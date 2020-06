OnePlus Launcher introdurrà la Pure Mode: di cosa si tratta?

La versione 4.5.4 di OnePlus Launcher introduce una nuovo modo per interagire con Shelf (in versione Beta), con una scorciatoia che rende l'interfaccia rapida ed immediata. Il teardown di questa versione del launcher della casa cinese ha messo in evidenza l'arrivo di una nuova feature chiamata Pure Mode, anche se al momento non è ancora chiaro di cosa si tratterà (anche se non mancano ipotesi, ovviamente).

OnePlus Launcher e Pure Mode: come funziona la nuova gesture

Quelle che vedete in basso sono le stringhe di codice “incriminate”, che ci parlano della Pure Mode di OnePlus Launcher. Come si evince, è presente una gesture da attivare piazzando quattro dita sullo schermo e aprendole verso l'esterno, similmente a quanto avviene con iPadOS. Ciò permetterà di nascondere gli oggetti del desktop e la gesture inversa ci riporterà nella Pure Mode.

<string name = "launcher_pure_mode" > Pure mode </string> <string name = "launcher_pure_mode_description" > Put four fingers on the display and spread them apart to hide desktop objects; Reverse this gesture to resume from Pure mode. </string> <string name = "launcher_pure_mode_dialog_btn_close" > Understand </string> <string name = "launcher_pure_mode_dialog_description" > Put four fingers on the display and close them up to resume from Pure mode. </string> <string name = "launcher_pure_mode_subtitle" > Gesture for hiding desktop objects </string>

Non è chiaro se la parola desktop fa riferimento alla homescreen oppure se si tratta di una funzionalità da attivare collegando lo smartphone ad un monitor esterno. Per ora la feature è ancora latente e volendo fare alcune ipotesi potrebbe trattarsi di una Modalità Semplificata (magari per risparmiare batteria) con un numero limitato di app attive, come telefono, messaggi ed altre a scelta dell'utente.

In quest'ottica, potrebbe essere una modalità legata alla Zen Mode, per utilizzare di meno il dispositivo. Oppure la Pure Mode di OnePlus Launcher potrebbe fare riferimento per davvero alla modalità desktop e alla possibilità di gestire le finestre in background con una gesture in stile Apple. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutte le novità del caso.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu