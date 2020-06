OnePlus Launcher 4.5.4: nuova gesture per Shelf

La versione 4.5.2 è stata rilasciata da poco, ma l'azienda sta già lavorando al nuovo OnePlus Launcher 4.5.4. Con la scorsa release è stato introdotto SearchPlus (detto anche OnePlus Scout), mentre con la precedente release 4.4.2 è stato migliorati App Switcher e Quick Search. Per quanto riguarda questa 4.5.4, si tratta ancora di una fase beta, ma che va comunque ad aggiungere una nuova interazione con Shelf.

OnePlus Launcher 4.5.4 aggiunge una nuova scorciatoia per Shelf

L'arrivo di OnePlus Launcher 4.5.4 è stato comunicato direttamente sul forum ufficiale, con tanto di GIF dimostrativa. Nell'immagine vediamo la nuova gesture, uno swipe verso il basso che permette di accedere più rapidamente alla schermata di Shelf. Si tratta della schermata alternativa al feed di Google Discover, all'interno della quale si celano diverse scorciatoie. Finora è possibile accedervi con uno swipe verso destro dalla home.

Per abilitarla bisognerà tener premuto sullo schermo, aprire le Impostazioni dello schermo ed abilitarlo dal menu apposito. Così facendo si va a sostituire la comparsa della tendina delle notifiche tramite swipe down. Per il momento la beta di OnePlus Launcher 4.5.4 è disponibile solamente per OnePlus 8, in USA ed Europa. Più avanti sarà reso disponibile a tutti i possessori di smartphone OnePlus tramite aggiornamento OTA.

