OnePlus Launcher 4.5.2: in arrivo il nuovo SearchPlus

Ad inizio giugno è stata rilasciata la versione 4.4.2 del launcher che caratterizza gli smartphone OnePlus. Per il momento rimane l'ultima versione stabile, ma il OnePlus Launcher 4.5.2 è dietro l'angolo. Giusto nelle scorse ore è stata pubblicata la Open Beta 5 della OxygenOS per OnePlus 7T e 7T Pro, caratterizzata proprio da quest'ultima versione. Come spesso accade in circostanze come questa, i ragazzi di XDA hanno ben pensato di fare il teardown dell'app e scoprire quali sono le sue novità.

SearchPlus è la novità dell'ultimo OnePlus Launcher 4.5.2: di cosa si tratta?

Il changelog di OnePlus Launcher 4.5.2 è piuttosto striminzito, dato che include una sola novità (eccezion fatta per la risoluzione dei bug). E questa è SearchPlus, una funzionalità che permette agli utenti di effettuare una ricerca più profonda all'interno dello smartphone. Tramite essa si potranno cercare SMS, documenti, contatti, musica, video ed altro ancora, direttamente dall'app drawer.

Attualmente si tratta di una feature che non sembra funzionare, oltre che ad essere inizialmente destinata unicamente agli utenti indiani, fra i primi a poter testare le ultime novità. Ma è normale: è pur sempre una Beta, pertanto se ne riparlerà più concretamente quando arriverà l'aggiornamento stabile.

