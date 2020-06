OnePlus, novità per Game Space: statistiche e Instant Game

Da poco OnePlus Game Space si è aggiornato alla versione 2.3.7, con nuove features quali la sezione Momenti. Questa feature è stata introdotta all'interno della OxygenOS 10, annunciata con Android 10 sulla serie OnePlus 7. Il gaming su smartphone è cresciuto esponenzialmente in questi anni e si è fatta viva l'esigenza di avere una UI dedicata. E per migliorarne l'esperienza, il team OnePlus ha annunciato quelle che saranno le prossime novità per Game Space.

Novità a tema videoludico per OnePlus: ecco le prossime novità di Game Space

Un aspetto che potrebbe interessarvi, per le vostre sessioni di gaming, sono le statistiche di utilizzo. All'interno di OnePlus Game Space è stata aggiunta questa funzionalità, cliccando sull'apposita icona in alto. Nella schermata che compare sono contenuti i dettagli relativi ai titoli più giocati, il tempo speso giocando ed il consumo energetico dei giochi installati.

L'altra novità si chiama Instant Games e riprende il concetto di Instant App lanciato anni fa da Google anni fa. Anziché scaricare i giochi ed installarli, occupando tempo e spazio in memoria, è possibile usufruire di Instant Games. Qua troverete tutti i giochi che è possibile provare senza necessariamente installarli sul vostro smartphone.

Da qualche settimana fa OnePlus Game Space è disponibile direttamente sul Google Play Store, per tutti gli smartphone da OnePlus 6 in poi.

