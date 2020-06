OnePlus Creative Wallpaper Contest: ecco i vincitori | Download

La serie OnePlus 8 è giunta al pubblico da qualche settimana, ricevendo buoni feedback e anche qualche polemica “bizzarra”. Uno dei suoi punto di forza è senz'altro l'egregio display, per quanto non siano mancati problemi anche rilevanti. Ad oggi è uno degli smartphone con lo schermo più premiato da DisplayMate, a testimonianza del lavoro svolto dagli ingegneri. Proprio per questo si è deciso di lanciare il Creative Wallpaper Contest, competizione che punta proprio a decantare questa qualità.

Aggiornamento 27/06: a più di un mese di distanza dal suo lancio, abbiamo i vincitori del contest. Li trovate a fine articolo.

OnePlus lancia il contest Creative Wallpaper: ecco alcune delle migliori proposte

Lanciato sul forum ufficiale, il Creative Wallpaper Contest di OnePlus permette a tutti coloro che fossero interessati la realizzazione di sfondi pensati per OnePlus 8. Ciò non toglie che questi possano essere utilizzati su qualsiasi altro smartphone, data la natura open di Android. La scadenza del contest è fissata per il 5 giugno, data in cui verranno premiati gli sfondi più meritevoli. I designer che finiranno in top 5 avranno in premio una Pop-up Box di OnePlus 8, con tanto di case limitato, cuffie Bullets Wireless Z ed altri accessori.

Anche coloro che non saranno premiati ma che saranno considerati degni di nota avranno la “gloria”: tutti gli sfondi scelti saranno rilasciati ufficialmente tramite aggiornamento OTA. Nel frattempo, vi proponiamo una prima nostra scrematura, fatta dopo una carrellata delle tantissime proposte e con la scelta di alcuni dei più convincenti.

Thread dedicato Creative Wallpaper Contest

Vi ricordiamo anche che OnePlus collabora attivamente con il designer Hampus Olsson, noto per la realizzazione degli sfondi ufficiali degli smartphone. Potete goderne visivamente utilizzando l'app dedicata disponibile sul Play Store:

Ecco i vincitori | Aggiornamento 27/06

Finalmente abbiamo i vincitori del OnePlus Creative Wallpaper Contest. Qua di seguito vedete la galleria con le immagini scelte dalla giuria di OnePlus. I vincitori sono i seguenti utenti: @Butch_Sales_ES, @Daniel Franke, @m4ngosteen, @Sylvester.David e @Gio567full.

Queste sono immagini in formato compresso. Se li voleste nel formato a dimensione originale, potete scaricarli a questo link:

Scarica gli sfondi dei vincitori del contest OnePlus

