Siete creativi? Create una giacca per OnePlus e diventate VIP

OnePlus è solita lanciare contest per premiare la creatività della propria community. Per esempio quello recente per la creazione di wallpaper per smartphone o, andando più indietro col tempo, il contest videomaker o per fotografi. Da qualche ora è andato online il progetto Design A Jacket Together, iniziativa atta alla creazione di una giacca personalizzata OnePlus.

OnePlus lancia un contest per la creazione di un vestito a tema

Coloro che vorranno partecipare potranno farlo entro il 5 giugno, scaricando i template necessari oppure usufruendo della stessa piattaforma di creazione messa a disposizione da OnePlus. Le possibilità sono legate soltanto alla creatività dei partecipanti, a patto di creare una giacca che rispecchi il tema “Noi e OnePlus“. L'altra regola da rispettare è che il target del vestito realizzato sia quello della Generazione Z, ovvero tutti coloro nati fra la seconda metà degli anni '90 e fine anni '00.

Una volta ottenuta l'immagine finale, questa andrà caricata entro il 15 giugno tramite questa pagina. A quel punto la valutazione sarà effettuata dal gruppo composto dall'artista Andre assieme a designer, accessory product manager ed altri membri chiave dell'azienda. Fra tutte le proposte inserite ne verranno scelte 8 ed il verdetto finale arriverà il 25 giugno. I vincitori finali non soltanto riceveranno il giacchetto in carne ed ossa, anzi, tessuto e cuciture, ma anche un ingresso VIP al prossimo evento offline.

