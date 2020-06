OnePlus Camera e Android 11: nuovi filtri, Burst e tanto altro

È iniziato il rilascio di Android 11 per OnePlus. O meglio, ci vorrà ancora tempo prima di parlarne con concretezza, ma la Beta è già disponibile per la serie OnePlus 8. Per questo i ragazzi di XDA hanno ben pensato di sviscerare la nuova ROM, estrapolando da essa la nuova OnePlus Camera 5.4.10. Questa release dovrebbe essere rilasciata solamente con l'aggiornamento stabile di Android 11. Ma possiamo già scoprire quali saranno alcune delle novità fotografiche di OnePlus con l'arrivo di Android 11.

Ecco tutte le novità della nuova OnePlus Camera 5.4.10 in Android 11

La prima novità scoperta all'interno della OnePlus Camera 5.4.10 di Android 11 è la funzionalità Quick Share. Dopo aver scattato una foto con l'app, sarà possibile trascinare l'anteprima in basso a destra per veder comparire una tendina di condivisione. Al suo interno troveremo le app social installate: trascinando la preview sulla relativa icona per condividere rapidamente.

Un'altra novità degna di nota è la funzione di foto e video burst: tenendo premuto il tasto Shutter, lo smartphone realizzerà una raffica di foto o registrare un breve video. Lasciando il tasto, poi, si interromperà la raffica e la registrazione.

Inoltre, abbiamo l'introduzione di nuovi filtri fotografici, con diverse nuove opzioni per quanto ancora senza un nome specifico: FaceApp, 01, BeautyPlus, Black & White (New), Clare, Juno, Valencia, Snapseed, Sweetsnap e Youcam.

A livello grafico, la OnePlus Camera 5.4.10 di Android 11 è la nuova UI per lo zoom. Sempre agendo dal tasto Shutter, lo si potrà muovere verso destra e sinistra per regolare lo zoom, come avviene nelle Storie di Instagram. Tirando su il tasto si bloccherà la focale sullo zoom impostato.

Infine, uno dei codici software presenti nella OnePlus Camera 5.4.10 è il seguente:

<string name="capture_mode_document">Document</string>

È ancora presto per dirlo, ma la sensazione è che OnePlus stia preparando una modalità Documenti per la scansione dei fogli di testo. Per il momento l'unico modo di testare tutto ciò è avere uno fra OnePlus 8 e 8 Pro ed installare Android 11 Beta. In caso contrario dovrete necessariamente attendere i prossimi aggiornamenti.

