OnePlus Camera si aggiorna: nuovi filtri e Smart Scene Enhancement

L'ultimo aggiornamento OxygenOS 10.5.8/10.5.10 ha portato un ventaglio di novità a bordo della serie OnePlus 8. In particolar modo per la fotocamera, adesso in grado di maneggiare il codec H.265 per i video, con una migliore qualità del sensore grandangolare ed altro ancora. Scavando più a fondo, il team di XDA ha snocciolato il codice software della OnePlus Camera 4.0.267, l'ultima versione presente nella ROM appena aggiornata, scovando ulteriori modifiche apportate.

LEGGI ANCHE:

OnePlus 8 Pro: la fotocamera del flagship al vaglio di DxOMark, ecco quando

OnePlus Camera: ecco le novità introdotte nella versione 4.0.267

La prima modifica presente nella OnePlus Camera 4.0.267 non riguarda noi pubblico occidentale, aggiungendo un ulteriore blocco al famigerato Color Filter per l'Asia.

Tornando a noi, nella OnePlus Camera 4.0.267 fanno la loro comparsa nuovi filtri video, per l'esattezza cinque. Le opzioni Vivid, Night, Vintage, B&W e Yummy si aggiungono alle opzioni di registrazioni, permettendo l'acquisizione di clip già modificate a priori. L'unica eccezione è per i video 4K a 60 fps, modalità per la quale non sono abilitati.

Sempre nell'app sono stati trovati riferimenti ad una novità che verrà introdotta successivamente.

<string name = "settings_key_is_smart_scene_enhancement_enabled" > IsSmartSceneEnhancementEnabled </string> <string name = "settings_smart_scene_enhancement_description" > Auto enhance image based on scene detection </string> <string name = "settings_smart_scene_enhancement_title" > Smart scene enhancement </string> <string name = "settings_smart_scene_enhancement_toast" > Scene enhancement icon will pop up when triggered </string>

Il teardown della OnePlus Camera ha rivelato che l'azienda vuole ottimizzare la funzione Smart Scene Enhancement. Allo stato attuale questa feature è già presente ma è sempre attiva di default. Queste porzioni di codice svelano che sarà aggiunto un toggle per abilitarla/disabilitarla, lasciando che sia la volontà dell'utente a decidere se sfruttarla o meno.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu