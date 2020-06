OnePlus 8T: la Beta di Android 11 conferma la Super Warp Charge a 65W

L'estate per il settore tech, specie quello della telefonia, è il terreno fertile per rumors e dichiarazioni ufficiali che anticipano i nuovi arrivi. Quelle per OnePlus 8T, ad esempio. Dopo essere stato confermato ufficialmente giorni fa, il nuovo flagship di fine 2020 riceve nuove notizie che arrivano dal codice sorgente della Android 11 Beta per OnePlus 8. Al suo interno sono presenti stringhe di codice che si riferiscono sia ad una nuova colorazione e alla Super Warp Charge da 65W.

OnePlus 8T: caricabatterie Super Warp Charge da 65W e nuovo colore Ice Blue

La prima stringa riporta la voce di un caricabatterie Super Warp Charge da ben 65W (di cui vi avevamo accennato) che potrebbe arrivare proprio con OnePlus 8T, migliorando quello attuale da 30W. Non una novità nel settore, dato che OPPO e Realme hanno già sviluppato le loro soluzioni da 65W, a conferma che queste aziende mutuino spesso alcune tecnologie (il perché lo trovate qui).

Nella seconda stringa di codice invece, notiamo come il prossimo OnePlus 8T potrebbe dotarsi di un nuovo colore. Si chiama Ice Blue e probabilmente sarà simile ad un azzurrino cangiante. Ma dato che è presente nella Beta 11 di OnePlus 8, potrebbe essere anche una colorazione destinata a quest'ultimo. Non ci resta quindi che attendere le prossime settimane per capire quali altre caratteristiche contraddistingueranno il prossimo OnePlus 8T.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu