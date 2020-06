OnePlus 8 e 8 Pro cominciano a ricevere Paranoid Android Quartz 3

Mentre vari modelli precedenti hanno cominciato a ricevere Paranoid Android su base Android 10, ecco che il team di sviluppo ha cominciato a muovere i primi passi anche per quanto riguarda i più recenti OnePlus 8 e 8 Pro. Al momento si tratta ancora di una release beta, quindi se siete poco temerari dovrete necessariamente pazientare ancora un po'.

OnePlus 8 e 8 Pro | Paranoid Android Quartz 3 Beta: primi dettagli e download

La nuova Paranoid Android per OnePlus 8 e 8 Pro è ovviamente basata sulla terze e ultima versione della celebre Custom ROM, Quartz 3. In soldoni si tratta della prime ROM basate su AOSP disponibili per i due top di gamma, anche se per ora – come specificato anche in apertura – siamo ancora di fronte ad un versione beta.

Di conseguenze il team di sviluppo segnala la presenza di alcuni bug; per la precisione, sono presenti problemi noti con il sensore d'impronte digitale e la luminosità del display, in particolare su OnePlus 8 Pro. Proprio per questo motivo le ROM dedicate ai due dispositivi non sono presenti nell'elenco del sito ufficiale (lo trovate qui), ma per il momento possono essere scaricate solo tramite gli appositi thread di XDA. In basso trovate i link per entrambi i modelli, con tutti i dettagli del caso.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu