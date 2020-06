Come forse vi ricorderete, il tanto discusso sensore Color Filter di OnePlus 8 Pro è stato disabilitato a causa della controversia generatasi in rete. I test degli utenti hanno dimostrato come, seppur in maniera limitata, la capacità di vedere attraverso determinati oggetti fosse possibile anche con i vestiti. L'azienda si è trovata così costretta a modificare il software, rilasciando “erroneamente” una OxygenOS 10.5.9 che lo aveva temporaneamente disabilitato. Ma adesso la situazione è stata ripristinata e il sensore è tornato a funzionare come deve con la OxygenOS 10.5.10.

La OxygenOS 10.5.10 ripristina il sensore Color Filter su OnePlus 8 Pro

La situazione continua ad essere confusa. La OxygenOS 10.5.10 è stata rilasciata su OnePlus 8 Pro quasi una settimana fa, ma soltanto adesso sono arrivati i primi feedback sul funzionamento del Color Filter. Aspettiamo di capirne di più: a meno che OnePlus abbia apportato delle modifiche al filtro Fotocromo, si tratterebbe di un passo indietro apparentemente inutile. Nel frattempo, a quanto pare le unità di OnePlus 8 Pro in vendita in India hanno il sensore disabilitato out-of-the-box. Questo per via della versione 4.0.267 della OnePlus Camera, in grado di capire se si sta utilizzando un OnePlus 8 Pro e, di conseguenza, disabilitare il filtro. Nel loro caso, l'aggiornamento risolutivo è previsto per fine giugno.

Fatto sta che l'installazione dell'ultima OxygenOS 10.5.10 sembra la risposta a coloro che vogliono utilizzare come si deve il sensore Color Filter. Anche perché si potrebbero creare problemi legali, con i clienti che potrebbero lamentare l'assenza di una caratteristica con cui il telefono è stato venduto. Se non aveste ancora ricevuto l'aggiornamento, vi lasciamo con i link al download:

OxygenOS 10.5.10 Global Incremental Full OTA



