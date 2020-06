L'azienda ha dichiarato a più riprese di voler migliorare la fotocamera dei propri dispositivi, a partire dalla serie OnePlus 8. Ma laddove non arriva il team ufficiale ci pensano i porting della Google Camera a dare un'ulteriore mano. Trattandosi di software non ufficiali, però, non è raro che capitino problemi o incompatibilità che inficiano l'esperienza generale. Per esempio, non è raro che non ci sia piena compatibilità con tutti i sensori, da quando gran parte degli smartphone sono dotati di grandangolare e teleobiettivo. Questo perché buona parte dei Google Pixel, da cui derivano questi porting, hanno uno o al massimo due sensori.

Google Camera per la serie OnePlus 8: nuova versione per tutte le fotocamere

Fortunatamente per OnePlus 8 e 8 Pro è disponibile una versione della Google Camera che permette di scattare anche con i sensori non principali. E senza effettuare la procedura per ottenere i permessi di root, solitamente necessari per bypassare le succitate mancanze.

Questi sono alcuni degli esempi di scatti a confronto fra app fotocamera stock e Google Camera. Quando ci sono, i miglioramenti riguardano principalmente l'esposizione, fiore all'occhio di Google. Ma anche i colori possono risultare più naturali, così come il contrasto che può essere migliorato. Inoltre, le ombre sono meno marcate ed hanno meno artefatti cromatici. Senza contare che con la Google Camera viene evitato il posticcio crop dello zoom 3x e sparisce l'effetto fisheye della grandangolare.

Il consiglio è eventualmente di affiancare le due app ed usarle a seconda della circostanza. Anche perché ci sono delle limitazioni, in primis lo scatto “soltanto” a 12 MP e l'impossibilità di usare il sensore macro.

Scarica la Google Camera per OnePlus 8/8 Pro

