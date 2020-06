OnePlus 8 Pro: la fotocamera del flagship al vaglio di DxOMark, ecco quando

A poche ore dal nuovo aggiornamento dedicato a OnePlus 8 e 8 Pro – con tante migliorie – continuano le novità in merito agli ultimi top di gamma della compagnia cinese. Tramite un post su Weibo, DxOMark ha finalmente annunciato quando arriverà il giudizio sul comparto fotografico di OnePlus 8 Pro e sì, ne vedremo delle belle.

OnePlus 8 Pro pronto al debutto su DxOMark: appuntamento al 5 giugno

L'appuntamento con il giudizio di DxOMark per OnePlus 8 Pro è fissato per venerdì 5 giugno: si tratta quindi di attendere una manciata di ore prima di scoprire il responso del team in merito all'ultimo flagship dell'azienda di Pete Lau e Carl Pei. L'annuncio non poteva che attirare l'attenzione degli appassionati del brand, creando un certo hype sui social cinesi.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo arriva con una Quad Camera composta da un sensore principale Sony IMX689 da 48 MP (f/1.78, 7P, 1.12 µm, OIS, EIS), un teleobiettivo da 8 MP (f/2.44, OIS), un grandangolo da 48 MP (f/2.2, FOV 120°) ed un obiettivo con filtro cromatico da 5 MP (f/2.4).

Fatta eccezione per il teleobiettivo a periscopio, la configurazione da 48 + 48 MP è presente anche con OPPO Find X2 Pro. Il top di gamma di OPPO ha totalizzato 124 punti su DxOMark e i media cinesi ipotizzano un risultato simile per OP8 Pro. Voi cosa ne pensate? Quale sarà il punteggio dello smartphone?

