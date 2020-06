L’audio di OnePlus 8 Pro non convince a pieno DxOMark

“Per essere un top di gamma, le performance audio di OnePlus 8 Pro non sono decisamente impressionanti come quelle dei suoi rivali“. Questa è forse la frase più simbolica della valutazione effettuata dal team DxOMark sul comparto audio dell'ultimo flagship targato OnePlus. Lo scotto da pagare quando si vuole salire di categoria, rivaleggiando con i migliori smartphone del mondo, è la necessità di un'attenzione più viscerale verso i dettagli. Un elemento spesso sottovalutato ma decisamente rilevante in uno smartphone è proprio il sonoro: capiamo cosa non ha convinto DxOMark.

L'audio di OnePlus 8 Pro convince ma non a pieno i valutatori di DxOMark

Da qualche generazione anche OnePlus si è messa in pari, integrando degli speaker stereo sui propri dispositivi (ma manca l'ingresso mini-jack). Non fa eccezione OnePlus 8 Pro, con tanto di supporto Dolby Atmos. Tuttavia, la qualità che ne fuoriesce non è di così tanto superiore rispetto a OnePlus 7 Pro, soltanto 2 posizioni sotto all'ultimo modello. Le lacune evidenziate da DxOMark spaziano dalla mancanza di estensione nelle basse e nelle alte, dinamiche non al top in fase gaming (mentre suono buone negli altri contesti) e qualche artefatto. Se si parla di registrazione audio, invece, la pecca maggiore la si trova nei video selfie, il cui sonoro viene registrato soltanto in mono.

Alla luce di tutto ciò, ecco come si compone adesso la top 10 audio di DxOMark:

76 – Xiaomi Mi 10 Pro

75 – Huawei Mate 20 X

74 – Apple iPhone XS Max, OPPO Find X2 Pro

71 – Apple iPhone 11/11 Pro

70 – Apple iPhone SE 2020

69 – ASUS ROG Phone 2, Samsung Galaxy S20 Ultra

68 – Google Pixel 4

67 – OnePlus 8 Pro

66 – Samsung Galaxy 10 Note 10/Note 10 5G, Samsung Galaxy S20

65 – OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10

Sempre a tema DxOMark, vi ricordiamo che è stata pubblicata la valutazione relativa alla fotocamera di OnePlus 8 Pro: l'avete letta?

