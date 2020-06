OnePlus 8 e 8 Pro: come partecipare alla Closed Beta

Mentre in tanti hanno messo gli occhi sulla release basata su Android 11 per il nuovi top di gamma, la compagnia cinese ha dato il via alle selezioni per i beta tester. Tramite un comunicato sul forum ufficiale l'azienda ha spiegato come fare per partecipare alla Closed Beta dedicata a OnePlus 8 e 8 Pro.

Ecco come fare per partecipare alla Closed Beta di OnePlus 8 e 8 Pro

Per gli appassionati di OP meno esperti, il programma di sviluppo della OxygenOS prevede tre filoni: la release MP (quella ufficiale), la Closed Beta e la Open Beta. Prima di diventare una beta pubblica, un firmware deve passare per la fase di Closed Beta durante la quale l'azienda raccoglierà i feedback dei tester. Come anticipato in apertura, OnePlus 8 e 8 Pro si arricchiscono con il relativo programma Closed Beta: ma come partecipare all'iniziativa del brand?

Per essere idonei non dovrete far altro che utilizzare uno dei top di gamma della serie 8, essere membri attivi della Community (ossia del forum) ed essere disposti a comunicare con lo staff di OnePlus per feedback relativi alle varie build. L'azienda è in cerca di 250 utenti interessanti a partecipare alla Closed Beta e per candidarvi basterà compilare il form dedicato (lo trovate qui).

Infine vi ricordiamo che per partecipare dovrete firmare un NDA, ossia un accordo di non divulgazione. Questo perché i nuovi firmware Beta presentano spessissimo feature e novità in arrivo in futuro sulle versioni successive della OxygenOS. Per ulteriori dettagli in fonte trovate il link al thread del forum ufficiale, con tutte le info del caso.

