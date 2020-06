OnePlus 8/8 Pro e Android 11: tanti bug, occhio ad aggiornare

Ci vorrà ancora tempo per vedere Android 11 in pianta stabile, ma nel frattempo OnePlus 8 e 8 Pro possono usufruire della prima beta. I due top di gamma 2020 saranno pionieri nel testing del nuovo firmware Google, assieme a Xiaomi, POCO, OPPO, Realme, Vivo e iQOO. Ma come tutte le release che anticipano i tempi, anche questa Beta è tutto fuorché una ROM in grado di restituire un'esperienza priva di problematiche.

Android 11 Beta su OnePlus 8 e 8 Pro: l'esperienza è ancora limitata

Chi sta già testando Android 11 Beta su OnePlus 8 e 8 Pro parla di numerosi problemi di varia natura. In primis bisogna effettuare un reset totale del dispositivo, pertanto è necessario eseguire un backup dei dati che si vogliono preservare. Come segnala Phone Arena, il riconoscimento facciale non funziona, così come Google Assistant. Le videochiamate funzionano ancora, ma la qualità delle stesse è piuttosto bassa. Inoltre, l'interfaccia utente non risulta ancora rifinita ed alcune app hanno funzionalità ridotte o che non funzionano. Senza contare i possibili bug e le instabilità di sistema che che possono capitare.

Alla luce di tutto ciò, vi invitiamo a farlo solamente se siete consci a cosa andate incontro. Anche perché lo scopo dei firmware Beta non è quello di avere le novità prima di tutti, ma di testare il software. Si tratta di una ROM indicata perlopiù per gli sviluppatori, potendo già lavorare alle proprie app per adattarle ad Android 11.

