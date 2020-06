OnePlus 8: tanta innovazione anche dal Centro di R&D di Hyderabad; cos’è cambiato?

Quando vi abbiamo parlato, lo scorso anno, del nuovo centro di Ricerca e Sviluppo (R&D) di OnePlus non immaginavamo che questo avrebbe avuto subito un ruolo così centrale. Da parte dell'azienda, però, c'è stata subito la volontà di mettere a frutto tutti gli sforzi profusi per la creazione di questo nuovo polo tecnologico. Motivo per cui, alla fine, la serie OnePlus 8 è stata la prima a vederne i frutti. Che cosa sarà cambiato, però? Quali importanti novità sono state apportate al prodotto?

A Hyderabad si lavora su telecamere, reti e automazione

OnePlus 8 sembra essere la prima serie ad aver tratto vantaggio dal nuovo centro di Ricerca e Sviluppo di OnePlus. Nello stabilimento di Hyderabad, infatti, si lavora su tra distinti fronti: telecamere, comunicazione e reti e automazione. Questo vuol dire, dunque, che oltre a lavorare sul comparto fotografico, i tecnici hanno deciso di collaborare con Qualcomm e con gli operatori di rete europei per offrire la migliore esperienza 5G sul mercato. All'interno del team in India, infatti, ci si è concentrati sui problemi legati all bassa velocità, al trasferimento dei dati e alle interruzioni della linea.

Tutto il lavoro di ricerca portato avanti da questo Centro ha permesso al brand di migliorare il suo ultimo prodotto sotto diversi aspetti. Crediamo, dunque, che nei prossimi anni l'azienda possa fare addirittura meglio in tal senso, migliorando ulteriormente la resa dei propri smartphone.

