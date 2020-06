OnePlus 7T/7T Pro: arriva la Open Beta 5, tutte le novità | Download

Nel mentre la serie OnePlus 8 si appresta a ricevere Android 11 Beta, gli scorsi top di gamma OnePlus 7T e 7T Pro si aggiornano anch'essi in modalità Open Beta 5. In questo caso, però, si tratta di un update relativo solo alla OxygenOS che segue a quello dello scorso maggio.

La Open Beta 5 è stata rilasciata per OnePlus 7T e 7T Pro

Le novità sono diverse e partono dall'introduzione della modalità ad una mano e di un toggle nella barra delle notifiche per attivare la Modalità Scura. Non mancano le patch di giugno per il comparto sicurezza, così come migliorie per la sezione Shelf.

Ecco i link per effettuare il download:

Vi lasciamo con il changelog completo:

Sistema Aggiunta la modalità con una sola mano (Per abilitarla: Impostazioni>Pulsanti e gesti>Gesti rapidi) Aggiunta una scorciatoia per passare al Modalità Scura dalla barra di notifica (scorrere verso il basso per abilitare) Corretti i contorni appuntiti i bordi delle schede delle app nella schermata app recenti Risolto il problema del flash dello schermo dopo il blocco del dispositivo Aggiornato il logo del marchio OnePlus per un look più moderno Aggiornate le patch di sicurezza Android a giugno 2020

Bluetooth Il dispositivo si adatta alla connessione con un'applicazione tramite dispositivo Bluetooth nell'ambito dell'Accordo Android 10 Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA).

Shelf Perfezionata la precisione del contapassi per la registrazione del movimento

Telefono I contatti chiamati di frequente saranno ora disponibili nell'interfaccia di selezione



