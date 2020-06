Mentre per gli ultimissimi modelli della serie c'è un bel po' di entusiasmo per l'aggiornamento ad Android 11 Beta (con immancabili bug e problemi), anche i precedenti flagship godono di ottima salute e dell'attenzione della casa cinese. OnePlus 7 e 7 Pro hanno appena ricevuto l'update alla OxygenOS Open Beta 15, con le patch di sicurezza di giugno 2020 ed altre novità: di seguito tutti i dettagli ed i link al download.

OnePlus 7 e 7 Pro: tutte le novità della OxygenOS Open Beta 15 | Download

Il changelog dell'aggiornamento alla OxygenOS Open Beta 15 per OnePlus 7 e 7 Pro è il medesimo visto per i modelli della serie 7T, rilasciato alcune ore fa (qui trovate tutti i dettagli). Comunque, per amor di completezza, ve lo riportiamo di seguito.

Sistema Aggiunta la modalità con una sola mano (Per abilitarla: Impostazioni>Pulsanti e gesti>Gesti rapidi) Aggiunta una scorciatoia per passare al Modalità Scura dalla barra di notifica (scorrere verso il basso per abilitare) Corretti i contorni appuntiti i bordi delle schede delle app nella schermata app recenti Risolto il problema del flash dello schermo dopo il blocco del dispositivo Aggiornato il logo del marchio OnePlus per un look più moderno Aggiornate le patch di sicurezza Android a giugno 2020

Bluetooth Il dispositivo si adatta alla connessione con un'applicazione tramite dispositivo Bluetooth nell'ambito dell'Accordo Android 10 Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA).

Shelf Perfezionata la precisione del contapassi per la registrazione del movimento

Telefono I contatti chiamati di frequente saranno ora disponibili nell'interfaccia di selezione



Per chi fosse interessato al nuovo aggiornamento della versione beta, in basso trovate anche i link al download dei firmware, disponibili per il flash manuale.

