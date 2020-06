OnePlus 7/7 Pro: bug per il double tap to wake con la OxygenOS 10.3.3

Se avete uno fra OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro e avete installato l'aggiornamento alla OxygenOS 10.3.3, potreste essere incorsi in problemi per il double tap to wake. In rete ci sono diverse segnalazioni che ne parlano, dopo l'arrivo dell'update avvenuto nelle scorse settimane. L'aggiornamento in questione aveva portato alcune ottimizzazioni per il sistema in generale, ma a quanto pare ha “rotto” qualcosa fra le features già presenti.

LEGGI ANCHE:

OnePlus: come riavere la modalità Tasca nella OxygenOS

La OxygenOS 10.3.3 per OnePlus 7 e 7 Pro sta dando problemi al double tap to wake

Non è così raro che un aggiornamento scombini qualcosa di pre-esistente e la OxygenOS 10.3.3 non fa eccezione. Come segnalano alcuni dei possessori di OnePlus 7 e 7 Pro, la funzionalità di double tap to wake non funziona più come dovrebbe. In molti lamentano l'impossibilità di risvegliare lo schermo con un doppio tocco sullo schermo, dovendo obbligatoriamente agire tramite il tasto Power.

Oltre che sul forum OnePlus, le segnalazioni di questo genere hanno fatto la loro comparsa anche su Twitter e, visto quante sono, non sembra un caso isolato e limitato.

“Il double tap to wake non funziona correttamente sul mio OnePlus 7 dopo un recente aggiornamento… A volte funziona, a volte non so quale sia problema, non ho riscontrato alcun problema prima di questo aggiornamento… Qualcuno sta avendo un problema simile?“

“Recentemente ho aggiornato il mio sistema operativo all'ultima versione come raccomandato nei suggerimenti. Dopo averlo fatto, ho iniziato a riscontrare problemi durante lo sblocco del mio OnePlus 7, non sbloccandosi dopo aver toccato due volte lo schermo.“

Visto che è passato un mese dal rilascio della OxygenOS 10.3.3 su OnePlus 7 e 7 Pro, la speranza è che il team software dell'azienda stia già lavorando ad una sua risoluzione.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu