OnePlus 5/5T: problemi in chiamata con Android 10

A partire dalla fine di maggio l'aggiornamento ad Android 10 ha iniziato a farsi strada su OnePlus 5 e OnePlus 5T. Pur essendo stati lanciati nel 2017 con Android 7 Nougat, l'azienda è riuscita nell'impresa di tenerli aggiornati. Il team OxygenOS ha implementato la decima edizione della UI, arrivando a ben 3 major updates. Questo non significa, però, che non possano esserci bug rilevanti per l'esperienza più o meno quotidiana.

LEGGI ANCHE:

Come migliorare la batteria degli smartphone OnePlus

L'aggiornamento ad Android 10 sta dando problemi a OnePlus 5 e 5T

Basta farsi in giro nel forum OnePlus per trovare diversi thread dedicati, nei quali si parla dei problemi derivati dall'aggiornamento ad Android 10 in cui sono incappati i possessori di OnePlus 5 e 5T. Secondo queste testimonianze, viene lamentato un calo nella registrazione delle chiamate in seguito a questo update.

Le segnalazioni evidenziano un deterioramento della qualità captata dal software, con un effetto metallico, distorto e a volte anche rallentato. Sembra che il problema sia in circolo già da alcune settimane, ma fino ad ora il team incaricato di OnePlus non sembra essersi espresso in merito. Anche perché l'attenzione sarebbe catturata da un altro problema correlato ma più rilevante, ovvero la scomparsa della funzione di registrazione delle chiamate. Lo strano e fastidioso fenomeno è accaduto anch'esso in seguito all'aggiornamento di OnePlus 5 e 5T ad Android 10.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu