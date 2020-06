Offerte Xiaomi Mi Store: al via la settimana Redmi con sconti fino al 36%

Appassionati di Xiaomi a caccia di promozioni, a partire da oggi – 8 giugno – e fino al 14 giugno è partita una nuova iniziativa con tantissime offerte dedicate ai migliori smartphone Redmi presenti sullo shop online di Mi Store. L'iniziativa – dal nome abbastanza esplicativo: la settimana di Redmi – permette di beneficiare di offerte del giorno e sconti fino al 36% dedicai ai dispositivi della costola della compagnia di Lei Jun. Ecco tutti i dettagli sulla nuova promozione.

La settimana Redmi comincia oggi: ecco le nuove offerte Xiaomi Mi Store

Come anticipato in apertura, lo shop online di Mi Store propone una serie di smartphone iconici del brand in offerta, fino al 14 giugno. Per la settimana Redmi, tra le proposte della compagnia cinese, troviamo Redmi Note 8 Pro (6/64 GB) a 199.90€ e Note 8T a 189.90€ (4/128 GB) oppure a 149.90€ per la variante da 3/32 GB.

Chi è in cerca di un telefono basic, puntando al risparmio, Redmi 8 da 4/64 GB e 3/32 GB è disponibile rispettivamente a 129.90€ e 109.90€. Ovviamente non mancano offerte dedicate ai modelli della serie Note 9: il Note 9S da 6/128 GB è in sconto a 249.90€ mentre il Note 9 Pro (6/64 GB) viene proposto a 269.90€. E per gli intenditori in cerca di un flagship economico, trovate anche POCO F2 Pro (6/128 GB) a 499.90€. Per tutte le promo vi invitiamo a dare un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa. Inoltre vi segnaliamo anche le offerte del giorno (le trovate qui), valide solo nel periodo indicato nella pagina.

Oltre alle offerte del giorno è possibile usufruire di 5€ di sconto extra sugli ordini nell'app Mi Store di Xiaomi, ma solo se si è nuovi clienti. Per accedere al codice sconto dedicato non dovrete far altro che accedere alla pagina dell'iniziativa e cliccare sul pulsante Ottieni il Coupon; questo sarà valido per un periodo di 30 giorni dalla richiesta.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu