Aspettate i saldi estivi per i vostri acquisti di grosso calibro? Avete bisogno di un portatile nuovo e puntate al risparmio (ma senza troppi compromessi in termini di qualità)? Allora date uno sguardo alle nuove offerte sui notebook CHUWI, disponibili dal 15 al 21 giugno su AliExpress. L'occasione perfetta per un laptop o un tablet nuovo e ci sono anche due novità: CHUWI AeroBook Pro 13.3 e AeroBook Plus.

Offerte notebook CHUWI: i notebook AeroBook Pro e AeroBook Plus sono già tra le offerte di AliExpress

Ad aprire le nuove offerte sui notebook CHUWI troviamo AeroBook Pro 13.3 (da non confondere con il modello che ha debuttato qualche tempo fa su Indiegogo), si tratta di una soluzione dotata di un display da 13.3 pollici con risoluzione Full HD, un processore Intel m3-8100Y, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria SSD. Il dispositivo arriva con un pannello con cornici abbastanza ottimizzate ed un design ultra sottile, e viene proposto a prezzo scontato sullo store AliExpress grazie al Coupon CWABPRO50 (limitato a 100 unità), da utilizzare al momento dell'acquisto. Vi ricordiamo che i saldi estivi di CHUWI partiranno il 15 giugno: lo stesso giorno potrete acquistare il nuovo terminale in sconto a 449.50€ (qui trovate la pagina dedicata).

Le offerte sui notebook CHUWI continuano con il nuovo modello AeroBook Plus. In questo caso ci troviamo alle prese con un terminale più potente, dotato di un pannello IPS da 15.6 pollici con risoluzione 4K, un processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD. In questo caso sarà possibile utilizzare il codice sconto CWABPLUS50 (limitato a 50 unità): durante il periodo promozionale, quindi, sarà possibile acquistare il notebook a 539.40€ (lo trovate qui).

Siete ancora affamati di sconti del brand cinese? Niente paura perché le offerte dei saldi estivi in salsa CHUWI continuano su tanti altri notebook e tablet. Qui trovate la pagina principale dell'evento: già da ora è possibile inserire i prodotti nel carrello – vale anche per i nuovi terminali AeroBook Pro e Plus – in modo da poter procedere all'acquisto a prezzo scontato dal 15 giugno (anche tramite Coupon dedicati, presenti durante i saldi). L'iniziativa terminerà poi il 21 giugno, data di inizio delle spedizioni. Per maggiori dettagli sui nuovi modelli e tutte le informazioni del caso potete anche dare un'occhiata al sito ufficiale del brand.

Articolo sponsorizzato.

