Parte da oggi la tre giorni di sconti MediaWorld XDays, che vi permetterà di accedere, fino al 4 giugno 2020, a sconti molto vantaggiosi su prodotti acquistati sul sito dello store. Questa volta a richiamare attenzione è l'ultimo arrivato della fascia media Huawei P40 Lite E, che non solo è in offerta, ma vi regala anche una Huawei Band 4, riservata ai clienti che acquisteranno lo smartphone entro il 14 giugno 2020. Ovviamente, potete cogliere due piccioni con una fava approfittando dell'iniziativa di MediaWorld. P40 Lite E non è però l'unico dispositivo in evidenza con la promozione MediaWorld, vediamoli insieme, più nel dettaglio.

Huawei P40 Lite E, Xiaomi Redmi 8, notebook, smart home ed indossabili in offerta fino al 4 giugno

Come abbiamo scritto sopra, gli XDays di MediaWorld portano ottimi sconti in qualsiasi settore elettronico, ma solo per la durata di 4 giorni, quindi per non farvi trovare impreparati, potete lanciarvi sugli sconti che vi segnaliamo di seguito in modo da aggiudicarvi smartphone Huawei e Xiaomi, ma anche notebook, indossabili e smart home ad un prezzo molto interessante, ultimamente regali od acquisti personali sempre più graditi.

Offerte Huawei – MediaWorld XDays

Offerte Xiaomi – MediaWorld XDays

Offerte Lenovo – MediaWorld XDays

