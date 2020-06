Con l'inizio dell'estate, Honor annuncia i saldi su Amazon, con offerte esclusive disponibili fino al prossimo 30 giugno dedicati a due dei prodotti più apprezzati dagli appassionati del brand. Infatti i protagonisti saranno Honor 10 Lite e MagicWatch 2, in modo da avere la combo perfetta per le vostre vacanze.

Honor Summer Sales: arrivano le offerte per i saldi d'estate su Amazon

A partire dal 23 giugno e fino al 30 del mese, le offerte di Honor si spostano su Amazon in occasione dei saldi d'estate, nello store ufficiale del brand cinese e ovviamente con tanto di spedizione Prime. I due prodotti in sconto per questo periodo di tempo limitato sono lo smartwatch Honor MagicWatch 2 (recensito qui) e il mid-range Honor 10 Lite (anche in questo caso trovate la nostra recensione). Per quanto riguarda l'indossabile, sarà disponibile nelle seguenti versioni (con relativo prezzo):

46 mm con cinturino in pelle Flax Brown a 179.90€ invece che 199.99€

invece che 199.99€ 46mm con cinturino Charcoal Black a 149.90€ invece che 159.90€

invece che 159.90€ 42mm nella variante Agate Black a 139.90€ invece che 149.90€

Invece lo smartphone sarà in sconto a 139.90€ anziché 159.90€. Il modello 10 Lite – per chi ha bisogno di rinfrescarsi la memoria – arriva con un pannello da 6.21″ Full HD+ ed un notch a goccia per la selfie camera da 24 MP. Il retro ospita un doppio modulo da 13 + 2 MP mentre a muovere il tutto abbiamo il SoC Kirin 710. La batteria è un'unità da 3.400 mAh.

Riguardo MagicWatch 2 si tratta di una soluzione votata al fitness, con 15 modalità di allenamento professionale (sia indoor che outdoor) e 85 nuove modalità di allenamento personalizzate. L'indossabile è mosso dal chipset Kirin A1 ed è dotato di tecnologia TruSleep 2.0 e TruSeen (rispettivamente per il monitoraggio del sonno e dell'attività cardiaca). Non manca il supporto alla misurazione SpO2 e la modalità Clycle Tracker per il monitoraggio del ciclo mestruale.

In basso trovate i link all'acquisto per i prodotti Honor in offerta su Amazon: non dimenticate che i saldi d'estate saranno disponibili dal 23 al 30 giugno.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu