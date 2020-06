Fino al 21 giugno vari produttori stanno dando il via ai saldi estivi su AliExpress, con tantissime offerte. Tra questi non potevano mancare le offerte Tronsmart, il quale ha pensato bene di cogliere l'occasione per lanciare (già a prezzo scontato) le sue nuove cuffie da gaming Glary Alpha. Oltre a questo prodotto inedito, la casa cinese propone anche una serie di prodotti intramontabili disponibili in sconto, le cuffie TWS Onyx Ace e Onyx Free, entrambe dotate di chip Qualcomm.

Offerte cuffie Tronsmart Glary Alpha, TWS Onyx Ace e Free: arrivano i saldi estivi su AliExpress

Le nuove cuffie da gaming Tronsmart Glary Alpha debuttano su AliExpress con un'unità driver HD da 50 mm, tecnologia di cancellazione del rumore di fondo, un microfono regolabile a 360°. Ovviamente si tratta di una soluzione votata al gaming e nonostante un look caratterizzato da linee semplici – e con un'indossabilità che punta al comfort – non mancano dagli effetti di illuminazione RGB. Le cuffie sono disponibili tra i saldi di AliExpress con uno sconto del 50%: qui trovate la pagina dedicata, dove il prodotto viene proposto a 27€ fino al 21 giugno.

Per quanto riguarda le Onyx Ace (di cui qui trovate la nostra recensione), si tratta di una soluzione TWS dotata di un chip Qualcomm QCC3020, microfoni con tecnologia DSP e cVc 8.0, impermeabilità IPX5 e fino a 24 ore di riproduzione musicale (includendo anche il case di ricarica). Per tutto il periodo promozionale le cuffie sono disponibili in offerta a 26.57€, sia nella colorazione Black che quella White.

La carrellata di sconti Tronsmart terminano con le Onyx Free, cuffie TWS dotate di impermeabilità IPX7 ed un case con funzione di sterilizzazione UV. Il corpo integra un pulsante touch targato Panasonic mentre ancora una volta la stabilità è garantita dal chip Qualcomm QCC3020. Grazie all'uso di batteria interna e del case, le cuffie offrono un'autonomia fino a 35 ore e bastano solo 5 minuti di ricarica per 2 ore di utilizzo. Le cuffie TWS Onyx Free sono proposte a 31€ e anche in questo caso il prezzo scontato sarà disponibile fino al 21 giugno.

Articolo sponsorizzato.

