Xiaomi Mi Band 5 è stata presentata ufficialmente nella giornata di ieri e si presenta già come una dei game changer nel settore smartband. Il già apprezzato wearable del colosso cinese, dopo i primi preorder, è disponibile all'acquisto in sconto sullo store TomTop.

Xiaomi Mi Band 5 arriva anche sullo store TomTop ed è già in offerta lampo

La smartband per eccellenza Xiaomi Mi Band 5 è un prodotto che non si fa mancare quasi nulla (soprattutto rispetto alla versione precedente), grazie al suo display AMOLED da 1.2 pollici, il monitoraggio del sonno (addirittura in fase REM) e dell'attività cardiaca. Non mancano funzioni più specifiche come la PAI (Personal Activity Intelligence) che ci permette di avere un quadro più preciso della nostra salute.

Ovviamente, la Mi Band 5 è votata all'attività sportiva ed è quindi non solo possibile immergerla in acqua ma monitorare anche più attività sportive (ben 11). La connettività inoltre è molto completa, dato che non mancano Bluetooth 5.0 LE, NFC e l'assistente vocale XiaoAI (per il modello cinese).

Grazie all'offerta di TomTop, che propone la Xiaomi Mi Band 5 ad un interessante prezzo di 36.26€ – qui trovate la pagina dedicata – e spedizione gratuita, potete accaparrarvi in anticipo la smartband, che sicuramente si rivelerà una fedele compagna di viaggio.

Articolo Sponsorizzato.

