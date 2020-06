A quanto pare le indiscrezioni trapelate a inizio mese si sono rivelate veritiere. Nubia ha appena annunciato il debutto in Europa di Red Magic 5G Lite, versione rinnovata del suo smartphone da gaming e lanciata in collaborazione con Vodafone (al momento solo in Spagna): ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità!

Red Magic 5G Lite arriva in Europa con Vodafone: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartphone da gaming di Nubia

Design e caratteristiche

Il nuovo modello di Nubia altro non è che il dispositivo Play 5G lanciato qualche tempo fa in Cina. Si tratta di un dispositivo dal design accattivante, votato allo stile gaming ma senza essere troppo aggressivo (come il fratello maggiore, di cui trovate qui la nostra recensione), ribattezzato Red Magic 5G Lite per l'occasione. In termini di look, il device viene proposto nella sua incarnazione Black ed è dotato di un LED RGB posizionato sul retro.

Il display è una soluzione AMOLED da 6.65″ Full HD+ con un refresh rate a 144 Hz ed una frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz. Il sistema di raffreddamento al liquido ICE 2.5 è in grado di ridurre la temperatura del chipset – lo Snapdragon 765G – fino a 16°. Il SoC è accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria UFS 2.1.

Lungo il bordo sono presenti dei tasti touch, ennesima caratteristica votata al gaming. Il comparto fotografico offre un modulo quadruplo da 48 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolo, macro ed un sensore per la profondità di campo. Di seguito trovate la scheda tecnica completa di Red Magic 5G Lite.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.65″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9, densità di 387 PPI, refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz;

(2340 x 1080 pixel) in 19.5:9, densità di 387 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz; dimensioni di 171.7 x 78.5 x 9.1 mm per 210 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 256 GB di storage UFS 2.1;

di storage UFS 2.1; lettore d'impronte sotto al display;

quad camera da 48+8+2+2 MP con sensore Sony IMX582, autofocus e flash LED;

con sensore Sony IMX582, autofocus e flash LED; selfie camera da 12 MP ;

; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Type-C;

batteria da 5100 mAh ;

; sistema operativo Android 10 con Nubia UI 8.0.

Nubia Red Magic 5G Lite – Prezzo e disponibilità in Europa

Il nuovo Red Magic 5G Lite di Nubia è stato lanciato in Spagna – qui la pagina dedicata – in collaborazione con Vodafone al prezzo di 17€ al mese per 36 mesi (quindi a 612€, ovviamente comprensive del piano tariffario, come avviene da noi in Italia). Al momento non è dato di sapere se il dispositivo sarà acquistabile anche tramite i canali classici di Red Magic in Europa, ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu