Nubia Play 5G potrebbe arrivare da noi come Red Magic 5G Lite

Dopo aver dato una svecchiata al proprio brand, si potrebbe pensare che Nubia sia pronta ad una nuova wave anche nei mercati internazionale. Dopo l'exploit del 2016/2017, l'azienda è lentamente sparita dai radar europei, concentrandosi sul mercato orientale. Ultimamente è stato presentato Nubia Play 5G, dispositivo appartenente alla nuova famiglia di dispositivi pensati con un occhio al gaming. Grazie al know-how maturato con i lavori del sub-brand Red Magic, si è riuscito a portare features di livello anche su un non-flagship.

Vista la bontà tecnica del prodotto, si potrebbe pensare che Nubia Play 5G possa avere una chance di commercializzazione anche fuori dall'Asia. E così dovrebbe essere, ma in una veste “inedita”, dato che dovrebbe chiamarsi Red Magic 5G Lite, posizionandosi un gradino sotto al modello di punta.

Lo dice il leaker Sudhanshu Ambhore in un recente tweet, mostrando come lo smartphone abbia ricevuto le certificazioni GCF (Global Certification Forum) e EEC (Eurasian Economic Commission). In entrambi i documenti si può notare come il terminale venga chiamato così, anziché Nubia Play 5G, pur avendo lo stesso nome tecnico Nubia NX651J.

Questa mossa ci fa pensare che Nubia potrebbe essere intenzionata a puntare sul brand Red Magic sui mercati internazionali, relegando il proprio in madrepatria. Fatto sta che adesso siamo curiosi di assistere al debutto di Red Magic 5G Lite, vista la buona scheda tecnica:

Display AMOLED da 6.65″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9, densità di 387 PPI, refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz;

(2340 x 1080 pixel) in 19.5:9, densità di 387 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz; dimensioni di 171.7 x 78.5 x 9.1 mm per 210 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di storage;

di storage; lettore d'impronte sotto al display;

quad camera da 48+8+2+2 MP con sensore Sony IMX582, autofocus e flash LED;

con sensore Sony IMX582, autofocus e flash LED; selfie camera da 12 MP ;

; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi

batteria da 5100 mAh con ricarica rapida 30W ;

con ricarica rapida ; sistema operativo Android 10 con Nubia UI 8.0.

