Il mini drone MJX Bugs 7 è in offerta al 50% di sconto e spedizione gratis

Cercate un mini drone in offerta, magari una soluzione soft, adatta per un neofita? Oppure siete degli appassionati già navigati a caccia di un prodotto affidabile e conveniente? Allora date un'occhiata alla nuova offerta di TomTop dedicata a MJX Bugs 7 (B7), drone economico che non si fa mancare proprio nulla!

MJX Bugs 7 B7 scende di prezzo su TomTop: il mini drone è disponibile con uno sconto del 50%

Per chi non lo conoscesse, il mini drone quadricottero MJX Bugs 7 (o B7, che dir si voglia) è una soluzione sotto i 250 grammi particolarmente invitante per il suo rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo è apprezzato sia dai veterani che dalle nuove leve grazie alla presenza di varie feature. Il drone misura 240 x 235 x 55 mm una volta aperto, è dotato di un modulo GPS, una fotocamera in grado di effettuare riprese in 4K ed un motore brushless 1306.

Presente all'appello una batteria da 1.500 mAh, per un tempo di volo di circa 15 minuti. Il mini drone è in grado di raggiungere una velocità di volo di 32 Km/h. In confezione è presente anche un controller (2.4 GHz) da utilizzare in combinazione con lo smartphone (e l'app dedicata).

Il drone MJX Bugs 7 (B7) è disponibile in offerta lampo sullo store TomTop con uno sconto del 52%: per un periodo di tempo limitato il dispositivo è disponibile al prezzo di 148.79€, con tanto di spedizione gratuita. Siete interessati a quest'offerta? Allora, qui trovate la pagina dedicata.

Articolo sponsorizzato.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu