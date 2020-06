Xiaomi.EU porta la MIUI 12 su più di 20 Xiaomi e Redmi

Niente tiene in hype i fan Xiaomi più del rilascio dell'aggiornamento alla MIUI 12. Come già visto alla presentazione, l'ultimo aggiornamento porta con sé molte novità per i possessori di smartphone Xiaomi e Redmi, ma per il momento è diffusa perlopiù in fase Beta per gli utenti cinesi. Per noi utenti Global, però, viene in soccorso il sempre attivo team di Xiaomi.EU, che ha reso disponibile la sua build dell'ultimo major update per più di 20 modelli. Andiamo a vedere nel dettaglio di quali si tratta.

Aggiornamento 05/06: rilasciata l'ultima versione basata sulla Beta 20.6.4.

MIUI 12: il team Xiaomi.eu la rende più occidentale con le sue Custom ROM

Se andiamo a vedere la lista dei dispositivi che potranno supportare la build tradotta della MIUI 12, pulita e implementata con i servizi Google, troviamo inclusi smartphone anche di vecchia data, come lo Mi 6 ed anche il Mi Note 3. Particolare esclusione invece, riguarda POCO F1 che però segue uno sviluppo differente non essendo basato sulla MIUI China bensì sulla Global e, dunque, dovrebbe avere maggiori notizie in merito tra qualche tempo. Piccola nota su Redmi Note 8 Pro, che è stato escluso a causa di complicazioni che portano al bricking e da cui è difficile recuperarlo.

Clicca qui per il changelog completo Sistema Ottimizzazione – Aggiornate le patch di sicurezza Android a giugno 2020 (per alcuni modelli) Ottimizzazione – Modificati nomi e animazione di boot per modelli cinesi alla loro versione Global (Mi 8 Pro, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi 9 Lite, Mi Note 10)

Impostazioni Fix – Ripristinate le categorie “Video Wallpapers” e “Live Wallpapers” nelle impostazioni di sfondo

Sicurezza Novità – Ottimizzazione della rete 5G in Game Turbo (Redmi K30 5G) Fix – Un'impostazione cinese in Game Turbo

Barra delle notifiche Fix – Quando veniva visualizzazione la notifica flottante, la parte inferiore della schermata era sfocata

Control Center Ottimizzazione – Il Control Center ora si chiude quando c'è una chiamata in arrivo Ottimizzazione – Tieni premuto le opzioni di reindirizzamento Fix – Ripristinato il toggle “Sync” Fix – Switchare fra le SIM faceva crashare le app in alcune circostanze Fix – Le funzioni di accessibilità non erano disponibili in modalità editing

Lock Screen Fix – Impossibile utilizzare occasionalmente l'impronta digitale sotto lo schermo Fix – Le informazioni del proprietario erano nascoste all'arrivo di qualsiasi notifica Fix – Problemi per Lock Screen e Always-On Display nel Second Space

Calcolatrice Fix – Le cifre arabe venivano visualizzate in localizzazione “Arabia (numeri occidentali)” anziché in cifre occidentali

Launcher di sistema Fix – L'icona di Google Assistant non veniva visualizzata nella barra di ricerca quando “Google” è impostato su “Provider di ricerca globale” Fix – Lo stato di Dark Mode non veniva applicato correttamente a Google Discover

Galleria Fix – Gli screenshot parziali non erano visibili nell'album Screenshot (in alcuni modelli)

Browser Fix – Le impostazioni del browser non erano visibili quando la Dark Mode era disabilitata nel browser e abilitata nel sistema



E voi avete già installato versioni precedenti da Xiaomi.EU? Come vi trovate? Installerete anche questa versione? Scrivetecelo nei commenti.

Xiaomi

MIUI 12 20.6.4

MIUI 12 20.5.24

Redmi

MIUI 12 20.6.4

MIUI 12 20.5.24

