MIUI 12 e Super Wallpaper: ecco i modelli Xiaomi e Redmi compatibili

Una delle novità più apprezzate della MIUI 12 sono stati i Super Wallpaper, una nuova declinazione degli sfondi animati. La nuova UI di Xiaomi è stata annunciata mesi fa, mentre l'annuncio per la versione Global è arrivata il mese successivo. Durante questo tempo abbiamo scoperto nuovi dettagli sui Super Wallpaper, soprattutto per quanto riguarda la lista dei modelli compatibili.

Non tutti gli smartphone Xiaomi e Redmi avranno i Super Wallpaper della MIUI 12

Sì, perché i Super Wallpaper non saranno portati su tutti gli smartphone che riceveranno la MIUI 12, differentemente a quanto si potrebbe pensare. Per il momento la nuova MIUI 12 Global è disponibile solamente su Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 e K20 Pro. Inoltre, sta partendo il beta testing per Redmi Note 7, Note 8 e POCO F1.

Fatto sta che la stragrande maggioranza dei dispositivi che saranno aggiornati alla MIUI 12 non avranno ufficialmente i Super Wallpaper. Ecco quali li avranno:

Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 9 / Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 8 / Mi 8 Pro

Xiaomi Mi MIX 3

Redmi K20 Pro

POCO F2 Pro

Tutti gli altri che non compaiono in questo elenco non li riceveranno in via ufficiale. Ciò non significa, però, che non potrete utilizzarli: come vi abbiamo già segnalato, basta avere uno smartphone con Android 8.1 in poi. Vi basta seguire questa procedura, funzionante non soltanto con i modelli Xiaomi, ma con qualsiasi smartphone Android.

