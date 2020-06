MIUI 12: ecco quali modelli Xiaomi e Redmi non avranno più la Beta

Rilasciata con Mi 10 Youth (da noi come Lite Zoom), la MIUI 12 rappresenta l'ultimo sforzo del team software di Xiaomi. In fase di presentazione abbiamo potuto saggiare tutte le novità che sono in essa contenute. Adesso non resta che attenderne il rilascio ufficiale, anche per noi utenti europei. Per il momento la MIUI 12 Global/EEA Stabile è stata parzialmente rilasciata per modelli come Xiaomi Mi 9, Mi 9T e Mi 9T Pro. Per tutti gli altri modelli esistono varie versioni Closed Beta, in quanto il programma Global Beta pubblico non esiste più.

Col passare del tempo, però, si riduce il numero di dispositivi che verrà ancora supportato, non tanto con le release stabili quanto con quelle beta. Per questo Xiaomi ha voluto chiarire la situazione e, in occasione del rilascio della MIUI 12 20.6.2, ha illustrato quali modelli non saranno più supportati dal programma Beta.

Xiaomi Mi 6 / Mi 6X

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi Note 3

Redmi Note 5

Se avete uno di questi, sappiate che a partire dal 20 giugno 2020 non saranno più rilasciate ROM Beta per essi.

Xiaomi Mi 8 / Mi 8 Pro / Mi 8 Explorer Edition / Mi 8 SE / Mi 8 Lite

Xiaomi Mi MIX 3 / Mi MIX 2S

Xiaomi Mi Max 3

Per questi, invece, la data di conclusione sarà il 5 settembre 2020.

