Meizu potrebbe lanciare il suo primo smartwatch quest’anno

Questa prima metà del 2020 ha rappresentato un'era di cambiamento per l'azienda cinese, con il lancio dei nuovi modelli della serie 17. Un cambio di rotta particolarmente apprezzato dagli appassionati del brand, eppure sembra che per il resto dell'anno non siano previsti nuovi smartphone. A rivelarlo sarebbe stata la stessa azienda nel corso di una conferenza dei vertici della stessa: durante l'evento si è parlato anche della FlymeOS, così come di domotica ed indossabili. Insomma, nessuno smartphone in vista, ma potrebbero esserci i presupposti per il lancio del primo smartwatch targato Meizu.

Meizu: nessuno smartphone nuovo nel 2020… ma un teaser suggerisce l'arrivo di uno smartwatch

Il team che si occupa dell'interfaccia proprietaria del brand – la già citata FlymeOS – ha condiviso un teaser molto particolare (lo vedete in copertina). Si tratta di un'immagine promozionale in cui è possibile notare due icone in basso a sinistra, le quali rappresentano uno smartphone… e un indossabile! Il telefono sembra proprio Meizu 17 (è presente anche un foro per la selfie camera) mentre per quanto riguarda lo smartwatch in questione, ovviamente si tratta di un un prodotto completamente inedito.

L'icona del wearable potrebbe essere puramente indicativa, oppure svelare in anteprima il design del dispositivo. Meizu – quindi – potrebbe essere al lavoro sul suo primo smartwatch, una soluzione in arrivo proprio nel 2020. Inoltre dovrebbe trattarsi di un modello dal display quadrato (almeno secondo l'immagine), seguendo la scia di Xiaomi Mi Watch, OPPO e Realme.

La compagnia cinese non ha confermato l'arrivo di un dispositivo indossabile nel corso della seconda metà dell'anno e allo stato attuale si tratta esclusivamente di un'ipotesi. Tuttavia visto il vuoto creato dall'assenza di smartphone è plausibile immaginare che il brand possa puntare alla domotica e ad altri tipi di dispositivi smart. Che ne pensate di questa novità? Saresti curiosi di vedere Meizu alle prese con uno smartwatch?

